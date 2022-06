Bahnmitarbeiter in Horb mit Messer bedroht

per Mail teilen

Ein Mann soll einen Sicherheitsbediensteten der Deutschen Bahn in Horb (Kreis Freudenstadt) mit einem Messer bedroht haben. Laut Polizei hatte er zuvor Schuhe gestohlen.

Der 41-Jährige soll am Dienstag von Angestellten des Schuhgeschäfts erwischt worden sein, als er mit einem Komplizen ein Paar Schuhe stahl. Die beiden rannten weg, verfolgt von zwei Verkäuferinnen. Auf der Flucht soll der 41-Jährige einen Passanten geschlagen haben, der sich ihm in den Weg stellte.

Am Horber Bahnhof wurde ein Sicherheitsbediensteter der Deutschen Bahn mit einem Messer bedroht (Symbilbild). dpa Bildfunk picture alliance / Monika Skolimowska

Wenig später geriet er mit einem Sicherheitsbediensteten am Bahnhof aneinander, der ihn festhalten wollte. Der 41-Jährige soll ein Messer gezogen und den Bahnmitarbeiter bedroht haben. Erst mit vereinten Kräften von Polizei und Bahnmitarbeitern sei es gelungen, dem Mann, der sich heftig wehrte, Handschellen anzulegen, so die Polizei. Auch in der Zelle habe er noch randaliert.

Untersuchungshaft und Strafanzeige

Er wurde dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in Untersuchungshaft. Sein Komplize wurde bald nach ihm gefasst. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen Diebstahls.