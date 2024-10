Ein mutmaßlicher Betrüger soll seit Anfang Juli im Raum Albstadt in Hotels und Pensionen gewohnt haben, ohne zu bezahlen. Dabei sind mehrere tausend Euro Schaden entstanden.

Die Polizei hat einen 27 Jahre alten mutmaßlichen Betrüger geschnappt, der in Hotels und Pensionen im Raum Albstadt (Zollernalbkreis) gewohnt haben soll - bezahlt hat er aber nicht. Seit Anfang Juli soll der mutmaßliche Betrüger mindestens sieben Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen gemietet haben. Teilweise gab der Mann bei der Buchung seinen echten Namen an.

Manchmal blieb der 27-Jährige in den Unterkünften nur eine Nacht, teilweise aber auch mehrere Wochen. Was immer gleich war: Er verschwand, ohne die Miete oder das Hotelzimmer zu bezahlen. Knapp 7.000 Euro Schaden soll so entstanden sein. Der Mann, der laut Polizei keinen festen Wohnsitz hat, konnte in Meßstetten festgenommen werden. Er sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.