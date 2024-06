per Mail teilen

Ein Traktorfahrer ist bei Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Sein Schlepper riss Bäume mit und wurde in ein Feld geschleudert. Gülle lief auf der Straße aus.

Ein Traktorfahrer ist bei Zwiefalten (Landkreis Reutlingen) mit seinem Anhänger schwer verunglückt. Er war am Dienstag dabei, auf einer abschüssigen Wiese Gülle auszubringen. Dabei ist laut Polizei das Güllefass auf seinem Anhänger ins Rutschen gekommen. 200 Meter weit rutschte das Gespann einen Abhang hinunter. Das Güllefass blieb neben der Landstraße liegen, der Traktor wurde mitsamt Fahrer über die Straße etwa 50 Meter weit in ein Getreidefeld geschleudert. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Gülle läuft auf der Landstraße aus

Die Landstraße zwischen Zwiefalten und dem Ortsteil Gossenzugen ist auf einer Seite von einer hohen Böschung begrenzt. Dort ist der Anhänger mit Güllefass auf der Leitplanke liegen geblieben und Gülle über die Straße gelaufen. Bei dem Unfall wurden auch Bäume entwurzelt, abgebrochen und mitgerissen.

Der Traktor wurde von seinem Anhänger mit Güllefass den Abhang hinuntergezogen. Dabei riss er Bäume mit, Gülle lief auf der Straße aus. Feuerwehr Zwiefalten

Die Straße blieb mehrere Stunden bis zum Dienstagabend gesperrt. Die Feuerwehr musste die Gülle von der Fahrbahn entfernen. Die ausgerissenen Bäume haben die Einsatzkräfte weggeräumt. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro.

