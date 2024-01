Manche gehen in die Sauna, um Ruhe zu haben. Andere dagegen mögen es rockig und laut - auch und gerade in der Sauna. In Bad Urach wird die Sauna ab und an zur Event-Bühne.

In der Therme in Bad Urach (Kreis Reutlingen) bringen Sauna-Events die Besucherinnen und Besucher nicht nur zum Schwitzen, sondern auch zum Jubeln. Jeden dritten Samstag im Monat kann man dort Partylust mit Wellness verbinden. Dann war's das mit der Ruhe und die Saunaprofis legen los - in voller Montur. Es ist kein alltäglicher Aufguss. Ich hoffe, dass sich die Gäste auch ein bisschen gruseln. Sauna-Aufguss mit Klamotten Während die Sauna-Gäste das Spektakel ohne Kleidung genießen, heizen Daniel Fischer und sein Team verkleidet und geschminkt ein. Sie sind also nicht nur als Aufguss-Fachleute im Einsatz, sondern auch als Schauspieler. Beim letzten Mal stand das Musical um den Barbier "Sweeny Todd" auf dem Programm. In der Schwimmhalle brachte die Reutlinger Partyband "Lollies" die Gäste zum Tanzen. Im Februar wird das Thema an den Boxerfilm "Rocky" angelehnt sein. Im März wird dann bei den bekanntesten Hits der britischen Rockband Queen in Bad Urach geschwitzt.