Ob als Spielzeug oder auf Festivals – Seifenblasen machen Spaß. Im Jahr 1948 wird in Tübingen-Kilchberg die Firma Pustefix gegründet. Jetzt feiert sie ihr 75. Jähriges Jubiläum.

Ursprünglich wollte der promovierte Chemiker Rolf Hein nach dem zweiten Weltkrieg in der Waschmittel-Branche Fuß fassen. Allerdings setzte sich sein Waschmittel nicht durch. Der Grund: Größere Konzerne hatten günstigere Produkte.

Bei Experimenten für Waschmittel zufällig entdeckt

Aus der Not geboren, musste etwas anderes her. Nach einigen Experimenten entdeckte er zufällig die perfekte Rezeptur für große, schöne Seifenblasen. Und damit war Pustefix geboren. Das Maskottchen, der gelbe Teddybär, ist übrigens inspiriert vom Spielzeug seiner Kinder – und ist immer noch auf den blauen Flaschen zu sehen.

Kilchberg bleibt Produktionsstätte

Die Produktion findet nach wir vor in Kilchberg statt. Momentan arbeiten dort 24 Menschen, davon sieben in der Verwaltung. Bis 2010 war die Firma in Familienbesitz. Vom damaligen Geschäftsführer und Enkel des Gründers Frank Wolfgang Hein wurde die Firma dann verkauft. Jetzt gehört sie zur Carrera Revell Gruppe. Trotz Apps, Smartphones und Tablets sind Seifenblasen beliebt bei den Kindern – das Unternehmen konnte seinen Umsatz die letzten vier Jahre sogar steigern.

Die Zukunft soll nachhaltig werden

Klar bedeutet Pustefix auch viel Plastik. Aber da soll sich etwas ändern: Manche Artikel seien schon aus Bio-Kunststoff, so Geschäftsführer Armin Christian. Aber das reiche nicht. Im Bereich der Materialherstellung müsse noch viel erforscht werden. Laut Christian könnten auch Recycling-Kreisläufe eine Lösung sein.

Tipp für die perfekte Seifenblase: Bei trübem und feuchten Wetter halten die Blasen am Längsten. Und in der Sonne machen sie am meisten Spaß.