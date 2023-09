per Mail teilen

Ein Mann wird in Albstadt auf offener Straße erschossen, eine Frau erdrosselt: Ein heute 53-Jähriger soll die Taten begangen haben. Vor Gericht zeigte er sich reumütig.

Am Landgericht Hechingen hat am Donnerstag der Prozess um einen mutmaßlichen Doppelmord in Albstadt (Zollernalbkreis) begonnen. Der Fall hatte für Entsetzen gesorgt. Vor Gericht zeigte sich der Angeklagte reumütig. Für seine "verabscheuungswürdigen Taten" gäbe es keine Entschuldigung, ließ der heute 53-Jährige durch seinen Verteidiger ausrichten. Der Beschuldigte selbst schwieg. Im Gerichtssaal wirkte er innerlich ruhig. Bei einige Angehörigen flossen Tränen.

Im Dezember vergangenen Jahres war in Albstadt ein junger Mann auf offener Straße erschossen worden. Wenig später fand die Polizei im Garten des Tatverdächtigen die Leiche einer jungen Frau. Bei den Opfern handelt es sich um die Nichte des 53-jährigen Tatverdächtigen und einen Freund von ihr.

Angeklagter hat die Taten gestanden

Die Staatsanwaltschaft vermutet Rache als Tatmotiv. Deren Ermittlungen zufolge war der 53-Jährige der Überzeugung, dass ihn die beiden Opfer um mehrere Tausend Euro beklaut haben. Auch drei weitere Freunde seiner Nichte habe der Beschuldigte verdächtigt und ursprünglich töten wollen, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte hat die Taten zugegeben und sitzt in Untersuchungshaft.

Die Opfer hatten keine Möglichkeit sich gegen diese Angriffe zu wehren.

Ermittlungen zeigen: Angeklagter nicht bestohlen

Das Tragische an dem Fall: Laut Staatsanwalt Ronny Stengel haben die Ermittlungen ergeben, dass die Freundesgruppe den Angeklagten nicht bestohlen hatte. Vielmehr habe der 53-Jährige den Überblick über sein Geld verloren, das er unter anderem wohl für Kokain ausgegeben habe, so Stengel gegenüber dem SWR.