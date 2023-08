Politiker Robin Mesarosch ist gerichtlich gegen die Löschung eines Beitrags auf der Internetplattform LinkedIn vorgegangen. Darin hatte er vor der AfD gewarnt. Das Hechinger Landgericht hat den Antrag aber zurückgewiesen.

Mit dem Slogan "Nix mit Nazis" hatte Robin Mesarosch Ende Juli auf LinkedIn vor der AfD gewarnt. Am selben Tag wurde der Beitrag laut Mesarosch gelöscht, weil er als Hassrede eingestuft wurde. Das wollte er nicht hinnehmen: Zusammen mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte wandte er sich ans Landgericht Hechingen.

Das hat seinen Antrag aber abgelehnt, so ein Sprecher. Mesarosch könne jetzt Widerspruch einlegen und sich an das Oberlandesgericht Stuttgart wenden.

Verletzung der Meinungsfreiheit

Die Gesellschaft für Freiheitsrechte findet: man muss politische Parteien kritisieren dürfen. "Ein Post, der sachlich vor einer Partei warnt und deren Hasstiraden kritisiert, ist keine Hassrede, sondern ein zulässiger politischer Meinungsbeitrag".

Wer sich auf sozialen Medien gegen Hass stelle, zeige Verantwortung, so die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Sie sieht die Meinungsfreiheit durch die Löschung des Beitrags von Mesarosch auf LinkedIn verletzt.

Das LinkedIn-Profil von Robin Mesarosch: hier veröffentlichte er im Juli einen Beitrag über die AfD LinkedIn

Mesarosch bleibt bei seiner AfD-Kritik

Das schrieb Robin Mesarosch unter anderem in seinem LinkedIn-Beitrag. Die Partei sei in weiten Teilen rechtsextrem und für viele Minderheiten in Deutschland gefährlich, so Mesarosch. Zum Beispiel Frauen, Muslime und Transmenschen.

Außerdem kritisierte er die Haltung des Vorsitzenden der CDU, Friedrich Merz, und forderte eine klarere Abgrenzung zur AfD. Ob Mesarosch und die Gesellschaft für Freiheitsrechte Widerspruch einlegen, ist noch nicht bekannt.