Bei einem Besuch in Altensteig im Nordschwarzwald soll Ricarda Lang die AfD als Nazis bezeichnet haben. Das hat nun Folgen. Sie wurde wegen Beleidigung angezeigt.

Der AfD-Gemeinderat Marcus Lotzin aus Altensteig (Kreis Calw) hat Grünen-Parteichefin Ricarda Lang angezeigt. Anlass ist eine Aussage von Lang bei einer internen Veranstaltung des Calwer Kreisverbandes Anfang August. Das sagte eine Sprecherin der Grünen dem SWR.

Lang, die Bundesvorsitzende der Partei, habe dort über die Kooperation mit der AfD in kommunalen Parlamenten gesprochen. "Keinen Anträgen der AfD zustimmen! Auch kleinste Kooperationen schaffen eine Eingewöhnung an die Nazis in Parlamenten. Besser eigene Anträge stellen und mit den demokratischen Parteien abstimmen!" So wird Lang auf der Homepage des Kreisverbandes zitiert.

Debatte bei den Grünen über Zusammenarbeit mit AfD-Politikern

Der Altensteiger AfD-Gemeinderat Marcus Lotzin hat daraufhin Anzeige gegen die Grünen-Chefin erstattet. Das hat die Polizei bestätigt. Für Lotzin sei die Bezeichnung Nazi eine Beleidigung. Der Kreisverband der Grünen betonte, dass Lang niemanden konkret angesprochen habe.

Lang stand erst vor wenigen Wochen im Fokus, als Details über die Zusammenarbeit der Grünen mit der AfD im Gemeinderat von Backnang (Rems-Murr-Kreis) bekannt wurden, dem Wahlkreis von Lang. Die 29-Jährige hatte danach betont, dass es eine Einigung unter Kreisvorstand, Ortsvorstand und auch der Gemeinderatsfraktion gebe, "dass sich so etwas nicht wiederholen wird".