Radfahrerinnen und Radfahrer sollen künftig problemloser und schneller durch einen Teil der Reutlinger Innenstadt kommen. In der Planie haben sie bald Vorfahrt.

Nicht zuletzt um die Luft in Reutlingen zu verbessern, wird das Radwegenetz in der Innenstadt weiter ausgebaut. Spätestens im Sommer sollen in der Allee-ähnlichen Straße "Planie" Radler und Fußgänger Vorrang bekommen. Bereits im Januar 2024 hat der Reutlinger Bauausschuss über den neuen Streckenabschnitt diskutiert. Alle Fraktionen finden das Konzept gelungen - mal mehr, mal weniger.

Nun durften die Reutlingerinnen und Reutlinger bei einer Informationsveranstaltung der Stadt die Pläne einsehen und ihre Meinungen und Vorschläge abgeben. Umfrage unter Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Veranstaltung:

Verbesserungsvorschläge für die neue Radroute

Bei der Informationsveranstaltung wurde deutlich: Die neue Radroute stößt auf viel Gegenliebe, von einem "Meilenstein" war sogar die Rede. Es gab kaum kritische Stimmen, nur Verbesserungsvorschläge: zum Beispiel den Rückbau von gefährlichen Rampen und Stufen auf der künftigen Fahrradstraße oder bei Bereichen, an denen die Fahrbahn zu eng werden könnte. Informationen über die Planungen rund um das Fahrradfahren in Reutlingen gibt es hier.

Man fühlt sich als Bürger der Stadt Reutlingen in Sachen Radwege-Entwicklung gut mitgenommen. Ein tolles Konzept.

Neue Fahrradstraße in Reutlingen wird zwei Jahre lang getestet

Die eigentliche Radstraße entlang der Planie wird etwa 250 Meter lang sein. Ein großer Abschnitt der südöstlichen Fahrbahn entlang des Grünstreifens wird dann zu einer Fahrradstraße. An zwei großen Kreuzungen haben Fahrräder Vorfahrt. Autos müssen also auf Radler achten und ihnen Vorfahrt gewähren. Auf der anderen Seite der Mittelbegrünung haben Fußgänger Vorrang. Ampeln an diesen Kreuzungen werden abgeschaltet.

Eine der Radrouten durch Reutlingen entlang der Pomologie. SWR Harry Röhrle

100.000 Euro kostet Planie-Umgestaltung

Demnächst soll die 100.000 Euro teure Umgestaltung der Planie beginnen. Da an manchen Stellen Belagsarbeiten anstehen, erhöhen sich die Kosten um weitere 50.000 Euro. Startschuss für die neue Verkehrsführung soll dann voraussichtlich kurz vor den Sommerferien im Juli sein. Sie wird dann bis Sommer 2026 getestet. Danach wird nochmal entschieden, ob das dauerhaft so bleibt. Es ist ein Projekt der Stadtverwaltung, dem der Reutlinger Gemeinderat nicht zustimmen musste.

Immer mehr Leute in Reutlingen fahren Fahrrad

Die neue Radachse entlang der Planie ist Teil der wichtigen West-Ost-Verbindung durch die Reutlinger Innenstadt. Sie führt vom Scheibengipfel bis zum Reutlinger Wellenfreibad. Neben dieser Route gibt es vier weitere, die abschnittsweise Fahrradstraßen sind. Dort haben Radfahrer Vorrang vor Autofahrern. Die Stadt Reutlingen verzeichnet eine zunehmende Belebung des Radverkehrs. Laut einer Mobilitätsumfrage aus dem Jahr 2023 werden 21 Prozent aller Wege in Reutlingen mit dem Fahrrad zurückgelegt. 2003 waren es gerade einmal halb so viele. Vor allem Kurzstrecken unter fünf Kilometern legen die Reutlingerinnen und Reutlinger gerne mit dem Rad zurück.