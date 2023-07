per Mail teilen

Überraschung im Modeunternehmen Marc Cain in Bodelshausen im Kreis Tübingen: Konzernchef Schlotterer gibt die Verantwortung in die Hände der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Das international bekannte Modelabel Marc Cain mit Sitz in Bodelshausen (Kreis Tübingen) soll künftig den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören. Bei einer internen Feier anlässlich des 50-jährigen Firmenjubiläums hat Unternehmensgründer Helmut Schlotterer die Nachfolgeregelung verkündet.

Helmut Schlotterer mit US-Schauspielerin Katie Holmes bei einer Show des Labels Marc Cain. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Durch Mitarbeiterstiftung soll Marc Cain fortgeführt werden

Er habe sich für einen besonderen Weg entschieden. Anstatt externe Investoren in das Unternehmen zu holen, legt der 76-Jährige die Zukunft des Konzerns in die Hände seiner Beschäftigten. Durch die Gründung einer Mitarbeiterstiftung soll das Stimmrecht auf sie verteilt werden. Damit hätten sie die Möglichkeit, am Erfolg des Unternehmens teilzuhaben und beispielsweise über die Verwendung der Gewinne abzustimmen. Praktisch soll dieses Stimmrecht durch einen Mitarbeiterrat umgesetzt werden, der aus allen aktiven Führungskräften besteht.

Schlotterer: Standort Bodelshausen soll erhalten bleiben

Schlotterer wolle damit die "Gene" von Marc Cain erhalten und auch den Unternehmensstandort Bodelshausen festigen. Der 76-Jährige gründete den Konzern vor 50 Jahren. Kinder, die die Nachfolge übernehmen könnten, hat er keine. Ein Verkauf der Firma sei für ihn nie infrage gekommen, so Schlotterer in einer schriftlichen Mitteilung. Da er und seine Frau keine Kinder haben, habe er beschlossen, eine Stiftung zu gründen, um das Unternehmen weiterzuführen.

Wann der Führungswechsel vollzogen wird und wie Schlotterer seinen Rückzug aus der Firma gestaltet, stehe noch nicht fest, so das Unternehmen.