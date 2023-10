Dampflok Paula: Mit viel "Gezisch" über die Schwäbische Alb

Die letzte noch funktionsfähige Zahnrad-Dampflok feiert 100. Geburtstag und hat eine große Reise angetreten. Von Reutlingen nach Münsingen. Viele Fans haben sie begleitet.

Paula ist nun 100 Jahre alt und kein bisschen müde. Die alte Dame hat es nochmal wissen wollen: Die historische Zahnrad-Dampflok ist von Reutlingen zu ihrem einstigen Stammbahnhof nach Münsingen gefahren. Früher wären das gerade mal 34,5 Kilometer gewesen. Aber Paulas alte Strecke von Reutlingen über Pfullingen und Honau nach Engstingen existiert nicht mehr.

Umweg über Geislinger Steige

So musste Paula einen rund 100 Kilometer-Umweg über Plochingen, Geislingen und Schelklingen nehmen, um auf die Alb zu kommen. Also galt es auch, die Geislinger Steige hochzukommen. Mit Vorfreude schnauft die 100-jährige Paula schon früh morgens am Reutlinger Bahnhof. In den Kabinen hörten die Passagiere die Lok arbeiten, in der Luft roch man die Kohle.

Zuschauer an der Strecke. Die alte Zahnrad-Dampflok Paula fährt von Reutlingen über Pfullingen, Plochingen, Geislingen und Schenklingen auf die Alb. SWR Tim Richter, SWR

Schnellere Züge durften vorbei

Mit maximal 40 Stundenkilometern tuckerte Paula langsam ihres Weges. Dabei hatte die alte Dame das Nachsehen: öfter wurden auch mal schnellere Züge vorbei gelassen. Alle 40 Kilometer bekam Paula neues Wasser in den Kessel. Die Strecke führte mit 10 Prozent Anstieg auch über die Geislinger Steige. Keine leichte Aufgabe für die 100-Jährige aber - Paula hat es gemeistert. Lokführer Bernd Weckler war begeistert.

Über pünktlich in Münsingen eingefahren

Die Vereinsmitglieder der Zahnradbahn Honau-Lichtenstein haben 26 Jahre lang die Zahnrad-Dampflok Paula restauriert. Seit zehn Jahren schnauft sie nun wieder über die Schwäbische Alb. Zumindest gelegentlich und für besondere Anlässe, wie zu ihrem 100. Geburtstag am Wochenende. Paula hat wieder mal bewiesen, dass sie längst nicht zum alten Eisen gehört. Rund 157 Kilometer hat sie zurückgelegt. Und am Ende war sie sogar drei Minuten vor planmäßiger Ankunft in Münsingen.