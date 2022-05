per Mail teilen

In Hechingen (Zollernalbkreis) hat am Sonntagabend gegen 18:50 die Erde leicht gebebt. Laut Landeserdbebendienst hatte das Beben eine Stärke von 2,7. Es war vermutlich im Umkreis von wenigen Kilometern spürbar. Anrufer besorgter Bürger habe es nicht gegeben, so die Polizei.