Strohpark Schwenningen zeigt kunstvolle Stroh-Skulpturen

In Schwenningen am Heuberg (Kreis Sigmaringen) ist am Samstag der traditionelle Strohpark eröffnet worden. Bis Anfang Oktober sind rund 20 große Stroh-Skulpturen zu bestaunen.

Der Strohpark in Schwenningen lockt seit dem Wochenende wieder zahlreiche Schaulustige an. Seit über 20 Jahren bauen Kinder, Schulgruppen, Vereine und Firmen im Spätsommer beeindruckende Figuren aus Stroh und zeigen sie am Rande des Orts. Weil der örtliche Handels- und Gewerbeverein aus der Organisation ausgestiegen ist, haben die Vereine aus Schwenningen den Strohpark nun erstmals selbst organisiert. "Wir sind froh, dass wir nach zwei Jahren Corona-Pause endlich starten können", sagte Adrian Stier von der extra für das Event gegründeten PRO-Strohpark GbR dem SWR. SWR-Reporter Thomas Scholz über den Strohpark: Kinder aus Schwenningen bauen mit viel Phantasie Ob im Alleingang, in Kleingruppen oder unter der Regie der Schule: Die Kinder aus Schwenningen haben sich eine Menge einfallen lassen. Das Schulteam etwa entwarf ein Unterwasserwelt mit Tintenfisch, Seestern, Delphin und natürlich Fischen. Die Freiwillige Feuerwehr baute eine Feuerwehr-Ente und der Narrenverein "Wasserschöpfer" zunftgerecht einen Springbrunnen. Eine Baufirma macht mit ihrer Figur Werbung für das Handwerk. Impressionen aus dem Strohpark 2022 Vereine aus Schwenningen sorgen für Bewirtung Bis zum 3. Oktober sind die Stroh-Kunstwerke zu sehen. Die Vereine hoffen natürlich, dass wie früher viele Besucherinnen und Besucher den Weg zum Strohpark finden. Die erwartet ein beachtliches Rahmenprogramm. Gemeinsam mit einer Catering-Firma sorgen die Vereine für die Bewirtung des Publikums. Und an vielen Tagen gibt's Musik. Da spielen unter anderem der Musikverein und die Strohparkmusikanten auf.

