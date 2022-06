Kunsthalle Tübingen: Blaue Fohlen und Co. locken viele Besucher an

per Mail teilen

Die Ausstellung "Herzstücke" in der Tübinger Kunsthalle war ein Erfolg. 17.500 Besucher kamen, um Bilder aus der Sammlung Henri Nannen zu bestaunen.

Der Gründer und langjährige Chefredakteur des Sterns sammelte über Jahrzehnte das, was ihn berührte. Darunter bekannte Meisterwerke des deutschen Expressionismus, wie beispielsweise die blauen Fohlen von Franz Marc.

Viele Besucher wollten die blauen Fohlen von Franz Marc sehen.

Sie freue sich, dass die Ausstellung so viele Menschen in die Kunsthalle gelockt habe, sagte Direktorin Nicole Fritz. Innerhalb von drei Monaten seien rund 17.500 Besucherinnen und Besucher gekommen.

„Das war die richtige Ausstellung nach einer langen analogen Abstinenz.“

Die Sammlung war aus Emden ausgeliehen

Normalerweise ist ein Großteil der Sammlung in Henri Nannens Geburtsort Emden in Niedersachsen zu sehen. Zum ersten Mal war die Sammlung jetzt in Baden-Württemberg zu Gast.

Die nächste Ausstellung startet am 2. Juli

Nach einer Umbaupause eröffnet die Kunsthalle am 2. Juli ihre nächste Ausstellung mit Werken des deutschen Aktionskünstlers Christian Jankowski.