Kreiskliniken Reutlingen warnen: "Die Situation ist eskaliert"

Die Corona-Situation in den Kreiskliniken Reutlingen hat sich zuletzt verschärft. Deswegen passen die Kliniken ab Samstag wieder ihre Besuchszeiten an und verschieben Operationen.

Die Kreiskliniken Reutlingen haben zur Pressekonferenz eingeladen, um auf die verschärfte Situation durch Corona-Infektionen hinzuweisen. Seit Donnerstag sei die Lage eskaliert, so die Geschäftsführer und leitenden Ärzte der Kreiskliniken. Immer mehr Menschen würden wegen oder mit einer Corona-Infektion in die Kliniken eingewiesen - die Notaufnahme laufe voll. Auf Intensivstation liegt jedoch momentan niemand wegen einer Covid-Erkrankung.

Menschen Ü80 in der Notaufnahme

Die sechste Welle sei erreicht, sagte der Vorsitzende Geschäftsführer der Kreiskliniken Reutlingen, Jörg Martin. Vor allem Menschen über 80 Jahren mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes würden in die Notaufnahme eingeliefert. Das behandelnde Team könne aktuell nicht mehr jede Person adäquat behandeln, heißt es.

Regeln wie in den letzten Coronawellen

Deshalb führen die Kreiskliniken Reutlingen ab Samstag, 15.10.22, wieder Regeln wie schon in vorherigen Coronawellen ein. Das sind unter anderem angepasste Besuchszeiten, aber auch die Verschiebung von planbaren Operationen. Außerdem soll wieder ein Sicherheitsdienst rund um die Uhr die FFP2-Maskenpflicht und Coronatests kontrollieren. Die neuen Regeln gelten für alle Standorte der Kreiskliniken, also Reutlingen, Münsingen und Bad Urach.

Beschäftigte der Kreiskliniken Reutlingen in Quarantäne

Ein weiteres Problem, das zur Überforderung der Kliniken beitrage, sei die hohe Zahl an Beschäftigten in Quarantäne, sagte die Geschäftsführung der Kreiskliniken Reutlingen. Und da auch die niedergelassenen Arztpraxen im Kreis Reutlingen so unter Stress stünden, kämen viele Patientinnen und Patienten in die Notaufnahme, deren Behandlung eigentlich beim Arzt liegen sollte.

Die Kliniken appellieren dringend an alle Bevölkerungsgruppen - auch die, die momentan nicht so stark betroffen sind - in Innenräumen Maske zu tragen und die Kontakte zu reduzieren. Denn die zunehmende Verbreitung treffe vor allem die sowieso schon geschwächten Gruppen. Von der Politik fordern die Reutlinger Kliniken Maskenpflicht, Appelle zur Vernunft und zum Impfen sowie mehr finanzielle Unterstützung.