Zahl der Corona-Infektionen in der Region Neckar-Alb nimmt zu

Es gibt wieder deutlich mehr Corona-Infektionen in der Region Neckar-Alb. Das bekommen auch die Krankenhäuser zu spüren. Die Zahl infizierter Patienten steigt.

Ob in den Landkreisen Tübingen, Reutlingen, Freudenstadt oder Zollernalb: In allen Kliniken sind derzeit deutlich mehr Patienten mit einem positiven Corona-Test als noch vor wenigen Tagen. Bei den wenigsten sei aber die Corona-Erkrankung der Grund für ihren Krankenhaus-Aufenthalt. Die Infektion sei meist nur ein Nebenbefund, heißt es aus der Uniklinik Tübingen und den Kreiskliniken Reutlingen.

Keine Intensiv-Patienten mit Corona im Klinkum am Steinenberg in Reutlingen. dpa Bildfunk dpa Marijan Murat

Auf den Intensivstationen gibt es derzeit (Stand: 11.10., 10 Uhr) in keiner der beiden Kliniken Covid-Patienten. Im Zollernalb Klinikum sind es drei, im Klinikum Freudenstadt zwei und in den SRH-Kliniken im Kreis Sigmaringen ist es ein Patient. Operationen müssen wegen Corona laut der Tübinger Uniklinik im Moment nicht verschoben werden. In Reutlingen müssen dagegen manche Patienten auf ihre planbare Operation warten, auch weil einige Mitarbeitende in Quarantäne seien.