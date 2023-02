Erdbebenhilfe in Reutlingen: Türkische Vereine sammeln Tausende Euro

Viele Unternehmen, Moscheevereine und Schulklassen aus Reutlingen und Umgebung haben für die Erdbebenopfer in der Türkei gesammelt. Dabei sind zahlreiche Spenden zusammengekommen.

Die Hilfsbereitschaft für Menschen in den Erdbebengebieten in der Türkei ist laut der "Plattform türkischer Vereine in Reutlingen, Tübingen und Umgebung" in den vergangenen zwei Wochen groß gewesen. Knapp 170.000 Euro seien zusammengekommen.

Friseure, Gastronomiebetriebe und Schulklassen hätten zu dieser Spendensumme beigetragen, so die Organisatoren in einer Mitteilung. Eltern und Kinder türkischer Schulen hätten beispielsweise Stände aufgebaut und Kuchen verkauft - der Erlös sei dann gespendet worden.

Süßes für den guten Zweck: Um den Erdbebenopfern zu helfen, hat die türkische Gemeinschaft Kuchen und andere Backwaren verkauft. Pressestelle Mesut Demirezen

Weitere Geldspenden seien über Vereinsheime und beim Freitagsgebet zusammengekommen. Ab dem ersten Tag der Erdbeben habe die türkischstämmige Bevölkerung inm Reutlingen und Umgebung begonnen, Hilfsgüter zu sammeln - zum Beispiel Kleidung, Hygieneartikel und Generatoren. Die Güter sind den Organisatoren zufolge auch von Privatpersonen per Lastwagen in die Erdbebengebiete gefahren worden.