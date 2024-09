Warum Häuser im Freilichtmuseum Neuhausen Schwarz-Rot-Gold verpackt werden

per Mail teilen

Ungewöhnlich! Im Freilichtmuseum Neuhaus ob Eck werden Bauernhäuser verpackt - in schwarz, rot, gold. Dahinter steckt kein Kunstprojekt und wohl auch keine politische Botschaft.

Im Freilichtmuseum in Neuhausen ob Eck (Kreis Tuttlingen) verschwinden bis Ende September drei Bauernhäuser unter einer schwarz-rot-goldenen Plane. Mit Patriotismus hat das aber nichts zu tun. Stattdessen geht es dabei um Schädlingsbekämpfung, sagte der Museumsleiter Jochen Schicht dem SWR.

Spielen die Farben eine Rolle?

Das alte Bauernhaus "Biehle" beispielsweise stammt aus dem 18. Jahrhundert und hatte schon einige Bewohner. Dazu zählen jetzt auch Schädlinge, die an der Holzstruktur knabbern, so der Museumsleiter. Um das Haus von den Schädlingen zu befreien, wurde das Fachwerkhaus von einer Spezialfirma komplett mit der Plane in den Nationalfarben umhüllt und mit Gas befüllt, das die Schädlinge vernichtet.

Die drei Farben schwarz, rot und gold sind willkürlich von der Firma gewählt, so die Museumsleitung. Die verschiedenen Farbbahnen ermöglichen es, Höhen- und Längenmaße besser abschätzen und sehen zu können, ob das Haus wirklich komplett eingepackt ist, sagte der Bauleiter.

Das Gas ist schwer entflammbar, aber nach kurzer Belüftung restlos verschwunden. Nach dem "Biehlehaus" bekommen das "Weberhaus" und das "Bienenhäuschen" die gleiche Behandlung, um die holzzerstörenden Schädlinge loszuwerden. In dieser Zeit sind die Gebäude geschlossen, das Freilichtmuseum bleibt aber geöffnet.