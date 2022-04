Tübinger Notärztin Federle veröffentlicht Autobiographie "Auf krummen Wegen geradeaus"

Nicht hadern ist das Motto von Lisa Federle. Die Tübinger Notärztin ist eine Macherin mit viel Empathie für Schwache und Bedürftige. Ihr eigener Weg war oft schwierig und steinig.

"Menschen wie Sie bilden den Kitt in dieser Gesellschaft", so würdigte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die Tübinger Notärztin Lisa Federle, als sie im Herbst 2020 das Bundesverdienstkreuz erhielt. Schon davor war sie bundesweit bekannt und häufiger zu Gast in Talk-Shows.

Vorreiterin von kostenlosen Corona-Tests

Denn die Haus- und Notärztin setzte früh auf kostenlose Corona-Tests in der Pandemie. Sie organisierte feste und mobile Teststationen in Tübingen, fuhr mit ihrem umgebauten Arztmobil alle Alten- und Pflegeeinrichtungen ab, um so die Schwächsten vor dem gefährlichen Virus zu schützen. Die leidenschaftliche Ärztin setzt sich auch für Flüchtlinge und Obdachlose ein, mobilisiert Mutlose und treibt Kinder und Jugendliche an, sich mehr sportlich zu bewegen.

Rettungsärtzin Lisa Federle kümmert sich um die Corona-Teststion auf dem Tübinger Festplatz. SWR

Früher Verlust des Vaters

Die Kraft und Energie, anderen Mut zu machen, zieht sie aus ihrem eigenen Leben, das nicht immer leicht war. Ganz im Gegenteil: der frühe Tod ihres geliebten Vaters habe sie aus der Bahn geworfen, schreibt sie in ihrer Autobiographie "Auf krummen Wegen geradeaus". Bei ihrer Mutter fand sie keinen Halt. Mit 17 zog sie aus und brach die Schule ab. Sie verliebte sich in einen älteren Mann und bekam mit 18 ihr erstes Kind. 16 Monate später ihr zweites. Als Alleinerziehende mit zwei kleinen Kindern musste sie sich durchkämpfen und die kleine Familie über Wasser halten - als Kellnerin, Wirtin und mit Nachtdiensten.

Auf dem zweiten Bildungsweg zum Abitur

Sie holte das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nach und ließ sich nicht davon abbringen, Medizin zu studieren. Sie schaffte es auch als Mutter von vier Kindern, ihren Traum als Ärztin zu erreichen. In ihrem Buch lässt die 60-Jährige ihr Leben Revue passieren. Sie erzählt Geschichten, die hinter die Kulissen blicken lassen, auch in dunkle Ecken ihres Lebens. Nachts zwischen 11 und 1 Uhr schrieb sie in nur zwei Monaten das Buch: offen, manchmal schonungslos. Mit ihrer Autobiographie will sie anderen Mut machen.

"Vielleicht kann ich anderen Menschen damit Mut machen und eine Möglichkeit zeigen, wie man sein Leben auch leben kann."

Aus ihrer Autobiographie liest sie am Montag, 2. Mai, im Tübinger Sparkassen Carre´. Zu Gast ist der Schauspieler Jan Josef Liefers. Der Erlös aus den Ticketeinnahmen geht an das von beiden gegründete Projekt #Bewegt euch, das Kinder- und Jugendliche antreiben soll, Sport zu machen.