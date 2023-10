In Hechingen im Zollernalbkreis ist am Samstagabend eine Hauswand eingestürzt. Der Sachschaden ist hoch, die Bewohner des Nachbarhauses hatten großes Glück.

Nach dem Einsturz einer Hauswand eines Einfamilienhauses in Hechingen-Sickingen (Zollernalbreis) sind zwei Häuser unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, war am Samstagabend aus bislang nicht geklärter Ursache die komplette Hauswand eines Einfamilienhauses eingestürzt. Verletzt wurde dabei niemand.

Eine Anwohnerin berichtete, sie sei kurz vor dem Einsturz nach Hause gekommen. Sie sei aus dem Auto ausgestiegen und habe in dem Moment ein komisches Geräusch gehört. Dann sei sie von einer großen Staubwolke umhüllt worden. Als sich der Staub wieder lichtete, habe die komplette Hauswand am Boden gelegen.

Bewohner des Hauses waren nicht da

Die Anwohner hörten gegen 22 Uhr einen lauten Knall. Ein direkter Nachbar sagte dem SWR, er habe zuerst vermutet, dass es sich um ein Erdbeben handelt. Zum Unglückszeitpunkt waren die drei Bewohner des Einsturzhauses nicht anwesend.

Laut Polizei sind sie verständigt worden, befinden sich allerdings noch im Urlaub. Die Trümmerteile der eingestürzten Hauswand fielen gegen das Nachbargebäude, das dadurch beschädigt wurde. Dessen Bewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen, sie dürfen das Haus allerdings bislang nicht mehr betreten.

Die Feuerwehr hatte in der Nacht noch bis in die frühen Morgenstunden Dachziegel zur Sicherheit entfernt. In der Straße, in der das Einsturzgebäude liegt, finden seit einigen Wochen Straßenbauarbeiten statt. Ein Bagger der Baustelle sicherte am Sonntag die noch stehende Hauswand, indem die Baggerschaufel daran lehnte. Das gesamte Grundstück wurde weiträumig abgesperrt.

In der Nacht: Die Wand des Hauses ist komplett eingestürzt. Einige Dachziegel hat die Feuerwehr später zur Sicherheit entfernt. SDMG

Ermittlungen zur Ursache dauern an

Zur statischen Prüfung beider Gebäude wurde noch in der Nacht ein Sachverständiger beauftragt. Die Ermittlungen zur Ursache des Unglücksfalles dauern aber noch an. Der Schaden dürfte sich nach Schätzungen der Polizei auf mindestens 150.000 Euro belaufen.