In Wiesloch im Rhein-Neckar-Kreis ist am Mittwochmorgen die Außenwand eines Hauses in der Schwetzinger Straße eingestürzt. Die Ursache ist laut Polizei unklar.

Es sei niemand verletzt worden, sagte Norbert Schätzle, Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim, dem SWR. Die Hausbewohner bemerkten mitten in der Nacht ein Knistern, sahen von innen, dass die Hauswand sich löst und flüchteten. Eingestürzte Hauswand: Einsatz von Rettungskräften, Feuerwehr, THW Im Einsatz waren Rettungskräfte sowie Feuerwehr und Technisches Hilfswerk. Die Schwetzinger Straße ist bis auf Weiteres noch gesperrt, es gibt eine Umleitung. Die Familie ist bei Verwandten untergekommen. Es ist bislang unklar, ob das Haus abgerissen werden muss.