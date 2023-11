Im Müll in Tuttlingen gefunden: 300 Jahre alte Luther-Bibel

300 Jahre alt und noch gut erhalten: Ein Senior hat eine kostbare Bibel auf dem Wertstoffhof in Tuttlingen entdeckt. Nun hat er sie dem Kloster Beuron übergeben.

Beim Müllentsorgen auf dem Wertstoffhof in Tuttlingen ist einem Senior ein großes Buch mit Ledereinband aufgefallen. Kurzerhand stieg er in den Container, holte das Buch heraus und stellte fest: Es ist eine Luther-Bibel, dreihundert Jahre alt und gut erhalten. Was macht so eine kostbare Rarität zwischen Kartonagen und Altpapier?

Bibel beinahe geschreddert

Der Finder der Bibel, Rupert Drüner, sagte dem SWR, er könne absolut nicht verstehen, wie man eine Bibel in den Müll werfen kann. Bislang ist unbekannt, wer das Buch entsorgt hat. Als Drüner die Bibel fand, habe sie auch noch so nah am Schredder gelegen, dass er sicher ist: Ohne sein Einschreiten wäre sie verloren gewesen.

Überraschung für das Kloster Beuron

Nach langer Krankheit war er nun in der Lage, zur Mitgliederversammlung des "Vereins der Freunde der Erzabtei St. Martin zu Beuron" zu gehen. Bei dieser Gelegenheit hat Drüner das historische Stück in die Hände des Klosters Beuron gegeben. Ganz überraschend, so Erzabt Tutilo Burger. Auch er findet es traurig, dass jemand die Bibel in den Müll geworfen hat. Aber nun stehe sie sicher in der Bibliothek der Erzabtei.