Ein Hauch von Glamour im Kino Blaue Brücke in Tübingen: Starmusiker Dieter Thomas Kuhn hat seinen neuen Film "Back to the Roots" gezeigt - mit dabei: Freunde, Familie und Bekannte.

Inmitten von begeisterten Gesichtern und fröhlichem Gelächter haben die Freunde und Bekannten von Dieter Thomas Kuhn am Mittwochabend den Film mit großer Begeisterung erlebt. Die lebhafte Atmosphäre spiegelte seine emotionale Verbundenheit mit seiner Heimatstadt Tübingen wider. Jetzt ist der Film auch in der ARD Mediathek zu sehen.

Für mich ist es immer wieder wie nach Hause zu kommen. Wenn ich das Stadtschild von Tübingen sehe, geht's mir gut.

Dieter Thomas Kuhn ist in Tübingen geboren und aufgewachsen. Als waschechter Tübinger zeigt er in der Dokumentation seine persönlichen Lieblingsplätze: Er besucht seine alte Schule und die Orte, an denen er damals zum ersten Mal aufgetreten ist - mit dabei sein Freund Philipp Feldtkeller. Auch seine Geschwister und langjährigen Freundinnen und Freunde wie beispielsweise die Tübinger Notärztin Lisa Federle tauchen in dem Film auf. Ein besonderer Höhepunkt: Der Starmusiker trifft seine erste große Liebe wieder.

So wurde Dieter Thomas Kuhn zum Star

Dieter Thomas Kuhn erlangte in den 1990er Jahren nationale Bekanntheit durch seine einzigartige und ironische Interpretation von Schlagerhits. Mit Föhnwelle und Brusthaartoupet und farbenfrohen Bühnenoutfits wurde er zu einer schillernden Figur der deutschen Musikszene. Seine Karriere fing in Tübingen an - mit Schulkameraden. Er tourt weiterhin durch ganz Deutschland und begeistert seine Fans.

In Tübingen: "Über den Wolken"

Zum Schluss der Preview gab er ein kleines Konzert. Kuhn und sein Bandkollege Philipp Feldtkeller performten ihre Hits - unter anderem ihre bekannte Interpretation des Songs "Über den Wolken". Im Publikum wurde mitgesungen und geschunkelt. Die Begeisterung hielt auch noch nach der Filmpreview an: Im Kinofoyer wurde weiter geschwärmt. Seine Freunde, Familienmitglieder und Bekannten zeigten sich beeindruckt von seiner Sichtweise auf Tübingen. Vor allem waren sie von den persönlichen Geschichten gerührt.

Dieter Thomas Kuhn und Bandmitglied Philipp Feldtkeller haben nach der Filmpreview ihre Hits im Kinosaal performt. SWR Harry Röhrle

Film in ARD Mediathek und SWR Fernsehen

Bei der Preview wurde die kürzere Version des Films "Back to the Roots" präsentiert. Die gibt es seit Donnerstag in der ARD Mediathek. Am Freitag wird die längere Version "Expedition in die Heimat – Takeover: Dieter Thomas Kuhn" um 20.15 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt. In der Reihe "Back to the Roots" gibt es noch weitere Portraits zu sehen - zum Beispiel von Natalia Avelon und Bülent Ceylan.