Dieter Thomas Kuhn – mit Föhnwelle und Brusthaartoupet sorgte er in den Neunzigern für ein Revival des deutschen Schlagers und landete viele Hits. Und noch immer wird er von seinen Fans gefeiert. Dieter Thomas Kuhn ist in Tübingen aufgewachsen. In „Back to the Roots“ ist er zwar ohne Föhnwelle und Brusthaartoupet unterwegs, sorgt in seiner Heimatstadt aber trotzdem für Furore. Im Film zeigt er seine persönlichen Lieblingsplätze, besucht seine alte Schule und die Orte, an denen er damals zum ersten Mal aufgetreten ist, trifft seine Geschwister und langjährige Freunde, wie die Bestsellerautorin und Ärztin Lisa Federle. Ein besonderer Höhepunkt: Der Starmusiker begegnet seiner ersten große Liebe wieder, mit der er schon als Schüler Händchen hielt.

Ausstrahlung

Ab Donnerstag, 15. Februar 2024, in der ARD Mediathek

Am Freitag, 16. Februar 2024, „Expedition in die Heimat – Takeover: Dieter Thomas Kuhn“ im SWR



Zitate