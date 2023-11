Der Onlinehändler "Bergfreunde" wird an Decathlon verkauft. Damit gehört das Unternehmen aus Kirchentellinsfurt in Zukunft zu einem milliardenschweren Hersteller für Sportartikel.

Der Sportartikel-Riese Decathlon kauft den Online-Händler "Bergfreunde" aus Kirchentellinsfurt (LK Tübingen). Die Verträge seien schon unterschrieben, heißt es in einer Mitteilung, die Genehmigung der Behörden komme Anfang nächstes Jahr.

Mit dem Verkauf werden die Bergfreunde dann zur hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Decathlon. Man wird aber weiter eigenständig arbeiten, heißt es in der Mitteilung. Auch beim Personal bleibe demnach alles beim Alten. Decathlon ist ein internationaler Sportartikelhersteller und -händler mit über 1.700 Geschäften in mehr als 70 Ländern. Mit dem Bergfreunde-Kauf wolle das Unternehmen seine Präsenz auf dem Deutschen Markt noch weiter verstärken.

Bergfreunde: Erfolgreicher Internethändler aus der Region

Die Bergfreunde GmbH ist ein Internethändler für Bergsport-, Kletter- und Outdoorausrüstung mit rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Der Online-Shop hat seinen Sitz in Kirchentellinsfurt und ein Lager in Rottenburg-Ergenzingen. Seit der Gründung im Jahr 2006 ist das Unternehmen stark gewachsen und verkauft seine Produkte in weiten Teilen Europas. Dennoch hat es in der Vergangenheit oft seine regionale Verwurzelung betont. Seit 2013 gehört Bergfreunde zum US-amerikanischen Händler "Backcountry".