Mutmaßlicher Cyberangriff auf Bizerba

Auf den Waagenhersteller Bizerba mit Sitz in Balingen (Zollernalbkreis) soll ein Cyberangriff verübt worden sein. Das teilte das Unternehmen aus dem Zollernalbkreis nun mit. Der mutmaßliche Cyberangriff soll in der Nacht von Sonntag auf Montag zu einer Sicherheitsabschaltung aller globalen IT-Systeme geführt haben. Ein Arbeiten mit den Bizerba IT- Systemen sei am Montag nicht, beziehungsweise nur sehr eingeschränkt möglich gewesen. Über welchen Weg die potenziellen Angreifer in das Bizerba-Netzwerk eindringen konnten, werde derzeit analysiert.