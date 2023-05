Ein Brand in Albstadt (Zollernalbkreis) hat am Samstagabend mehrere hunderttausend Euro Schaden angerichtet. Zwölf Wohnungen des Mehrfamilienhauses sind nicht mehr bewohnbar.

Ein Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Albstadt (Zollernalbkreis) hat gravierende Folgen. Rund ein Dutzend der Wohnungen ist nach Informationen des Polizeipräsidiums Reutlingen derzeit nicht mehr bewohnbar. Etwa 30 Personen mussten noch am Abend anderweitig untergebracht werden. Durch das Feuer und das sich niederschlagende Rauchgas entstand ein Schaden von mehreren hunderttausend Euro. Vier Bewohner und ein Feuerwehrmann erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser.

Stadt Albstadt sorgte für Unterkünfte

Wegen der starken Rauchentwicklung musste der Wohnkomplex evakuiert werden. Am Ende der Löscharbeiten wurde klar, dass rund ein Dutzend Wohnungen in der Nähe des Brandherdes wegen des Rauchgasniederschlags eine Weile nicht mehr genutzt werden können. Laut Polizei sorgten Vertreter der Stadtverwaltung dafür, dass Betroffene anderweitig untergebracht wurden. Ein Teil kam auch privat unter.

Ermittlungen zur Brandursache laufen

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war das Feuer am Samstagabend gegen 20:30 Uhr in der Wohnung einer 51-jährigen Frau ausgebrochen, mutmaßlich in der Nähe eines elektrischen Geräts. Ob das tatsächlich die Ursache für das Feuer war, wird noch untersucht. Die Frau blieb unverletzt.