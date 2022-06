Ein 25-jähriger Mann soll den Brand vergangene Woche in einer Einrichtung für psychisch Kranke in Alpirsbach gelegt haben. Das teilten Staatsanwaltschaft Rottweil und Polizei mit.

Die Ermittlungen der Polizei führten bereits am Freitag vergangener Woche zu dem 25-jährigen Heimbewohner, der im dringenden Tatverdacht steht, den Brand in einer Einrichtung für psychisch Kranke in Alpirsbach (Kreis Freudenstadt) gelegt zu haben. Das Amtsgericht Rottweil hat seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Ermittlungen zum Tathergang sowie zur Motivation dauern derzeit noch an.

Vier Leichtverletzte und 450.000 Euro Schaden

Bei dem Feuer in der Nacht auf Donnerstag vergangener Woche waren vier Personen leicht verletzt worden. Die 15 Bewohner hatten sich über Notausgänge in Sicherheit bringen können, einer wurde von der Feuerwehr über die Drehleiter gerettet. Über 90 Feuerwehrleute hatten den Brand bekämpft. Zunächst stand das Untergeschoss des sogenannten "Bauernhauses" in Flammen. Später breitete sich das Feuer auf die oberen Etagen und aufs Dach aus. Der Schaden am Gebäude wird auf etwa 450.000 Euro geschätzt, es ist unbewohnbar. Die bisherigen Bewohner sind laut Geschäftsführer Uwe Nübel von der Sozialen Betreuungsgemeinschaft in anderen Wohngruppen untergekommen.