per Mail teilen

Am Wochenende war im Reisebüro von Johannes Simon in Hechingen (Zollernalbkreis) erneut AfD-Werbung zu sehen. Der Reisekonzern TUI hat ihn nun zum zweiten Mal abgemahnt.

Das Reisebüro Simon in der Hechinger Innenstadt war in den vergangenen Wochen in die regionalen Schlagzeilen geraten. Inhaber und AfD-Stadtrat Johannes Simon hatte vor seinem Reisebüro AfD-Werbung platziert. Außerdem sorgte der 72-Jährige mit einem Schaufensterplakat für Aufsehen: Es trug die Aufschrift "Grünenwähler haben hier Hausverbot". Wegen der Vorfälle hatte der Reisekonzern TUI, der mit Simon über einen Agenturvertrag verbunden ist, diesen bereits einmal abgemahnt. Er solle die AfD-Werbung vor und im Büro entfernen. Diese sei nicht mit den liberalen Werten der TUI vereinbar. Daraufhin verschwanden die AfD-Flyer und -Plakate - vorerst.

"Grünenwähler haben hier Haus-Verbot": Anfang August hatte Reisebüroleiter Johannes Simon dieses Plakat in seinem Schaufenster platziert. Privat

TUI: Erneut AfD-Werbung im Reisebüro

Da laut TUI am vergangenen Wochenende erneut AfD-Utensilien im Reisebüro gesichtet wurden, folgte nun die zweite Abmahnung seitens des Reisekonzerns. Demnach setzte die TUI Johannes Simon eine Frist bis Dienstagabend, sämtliche AfD-Werbeinhalte aus dem Geschäft zu entfernen. Als der SWR am frühen Dienstagnachmittag vor Ort war, waren im Verkaufsraum und vor dem Reisebüro keine AfD-Inhalte mehr zu sehen. Eine Ausnahme: Ein AfD-Banner war im Hinterzimmer des Geschäfts über einen Schreibtischstuhl gezogen.

Dritte Abmahnung würde Vertragskündigung bedeuten

Sollte der 72-Jährige die Vorgaben erneut verletzen, droht ihm die TUI mit der Kündigung des Agenturvertrages. Wie ein Sprecher des Konzerns dem SWR mitteilte, hat man keinerlei Interesse mehr an der Geschäftsbeziehung mit dem Inhaber des Reisebüros. Er verhalte sich uneinsichtig und habe die mündlichen Zusicherungen der vergangenen Tage und Wochen nicht eingehalten, so der TUI-Sprecher. Die Kündigung des Vertrages werde man sich dennoch gut überlegen: Diese müsse juristisch wasserfest und dürfe nicht anfechtbar sein. Denn die TUI wolle der AfD auch keine Werbung verschaffen, sollte sich Simon erfolgreich gegen eine Vertragskündigung zur Wehr setzen.

Unterschiedliche Wahrnehmungen von TUI und AfD-Stadtrat

Johannes Simon, der als eines von zwei Mitgliedern der "Alternative für Deutschland" im Hechinger Gemeinderat sitzt, wusste am Dienstag auf Nachfrage angeblich noch nichts von einer zweiten Abmahnung oder einer Frist. Bezüglich der Zusammenarbeit mit TUI zeigte sich Simon zuversichtlich: "Ich arbeite seit 50 Jahren gut mit TUI zusammen und werde dies auch weiterhin tun", sagte der 72-Jährige. Sorgen darüber, dass der Konzern die Zusammenarbeit beenden könne, mache er sich nicht. Vielmehr respektiere er die Forderung seitens der TUI, die AfD-Inhalte aus seinem Reisebüro zu entfernen. Doch diese Aussage passt nicht so recht zu dem, was er in der vergangenen Woche gegenüber dem Zollern-Alb-Kurier gesagt hatte: Demnach hat er Einspruch gegen die erste Abmahnung von TUI erhoben.

Alles wieder ruhig: Die AfD-Werbung, die am Wochenende erneut vor und im Reisebüro in Hechingen zu sehen gewesen sein soll, ist verschwunden. SWR Rhein, Niko

"Boom" in Simons Reisebüro dank Berichterstattung?

Zeit für ein längeres Gespräch mit dem SWR habe er nicht, sagte Simon in seinem Reisebüro. Der Grund: Seit der Berichterstattung der letzten Wochen laufe sein Geschäft richtig gut. Er komme vor lauter Arbeit kaum hinterher. "Es läuft wie geschnitten Brot. Die Leute kommen zu mir, haben Vertrauen und sagen mir, dass sie sich solidarisch mit mir zeigen wollen", so Simon.

In Hechingen ist der Ärger um das Reisebüro Simon auch unter den Einwohnern Gesprächsthema. Klare Meinungen sind allerdings Fehlanzeige, stattdessen ist viel Vorsicht zu spüren. Vereinzelt äußern Anwohner oder Ladenbesitzer, die anonym bleiben möchten, Unverständnis gegenüber dem SWR Unverständnis: Man solle das Geschäft doch Geschäft sein lassen, und die Politik da lieber raushalten. In einem anderen Reisebüro im Ort, das ebenfalls TUI als Partner hat, will man neutral bleiben und sich nicht zu der Thematik äußern.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Die Stadt Hechingen hat Johannes Simon das Aufstellen von AfD-Werbung vor seinem Reisebüro per Sondererlaubnis genehmigt. Gegen die Parteiwerbung und einem Infostand vor dem Reisebüro sei an sich nichts einzuwenden, befand der Gemeinderat in einer Sitzung Ende Juli.

Wenige Tage später durchsuchte die Polizei das Reisebüro und stellte eine Art Flugblatt sicher, auf dem der Bundeskanzler und weitere Mitglieder der Bundesregierung diffamiert werden. Das rief die Staatsanwaltschaft auf den Plan. Die ermittelt derzeit gegen Simon wegen potenzieller Straftaten. Die Untersuchungen dauerten noch an, teilte die Staatsanwaltschaft Hechingen auf SWR-Anfrage mit.