Seit zehn Jahren gibt es das Zentrum für islamische Theologie in Tübingen

Die Universität Tübingen hat am Donnerstagabend das zehnjährige Bestehen des Zentrums für Islamische Theologie gefeiert. Das Zentrum war 2012 bundesweit das erste dieser Art.

SWR-Reporter Markus Beschorner berichtete über den Festakt:

Das Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen ist ein Zeichen für das Miteinander der Religionen, sagte die Staatssekretärin im Wissenschaftsministerium, Petra Olschowski. Die Fakultät sei mittlerweile bei Ausbildung und Forschung international anerkannt, mit besten Verbindungen zu den beiden christlichen Fakultäten der Uni, betonte Rektor Bernd Engler. Für den Direktor des Zentrums, Erdal Toprakyaran, ist die praktische Ausbildung von islamischen Seelsorgern und Religionslehrern eine der zentralen Aufgaben.

Unirektor Bernd Engler bei der Feier zum 10-jährigen Bestehen des Zentrums für islamische Theologie in Tübingen SWR Markus Beschorner

Am Zentrum für Islamische Theologie in Tübingen unterrichten derzeit acht Professorinnen und Professoren rund 200 Studierende. Davon sind fast zwei Drittel Frauen. Beim Start des Zentrums 2012 unterrichtete ein Professor 36 Studierende. Die Ausbildung von Lehrern für islamischen Religionsunterricht war eines der Ziele bei der Gründung des Zentrums. Seit fünf Jahren gibt es außerdem einen Studiengang "Praktische Islamische Theologie für Seelsorge und Soziale Arbeit". In ihm werden die Studierenden auf die Arbeit in Krankenhäusern, Gefängnissen und der Flüchtlingsarbeit vorbereitet.