Eigentlich soll es bei der Konferenz von Ministern aus vier Bundesländern um die Versorgung mit Medikamenten im Winter gehen. Doch die Aiwanger-Affäre belastet.

Baden-Württembergs Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne) hat wenig Verständnis dafür, dass sein rheinland-pfälzischer Kollege Clemens Hoch (SPD) an der heutigen sogenannten Südschienenkonferenz in München nicht teilnimmt - nur, weil auch der bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) dabei ist. "Ich sehe Herrn Hoch als ein bisschen überzogen an", sagte er dem SWR. "Ich bin der Meinung, dass wir Politik nicht permanent übersymbolisieren können."

Hoch hatte vergangene Woche wegen der Affäre um Aiwanger abgesagt. Bayerns Vizeregierungschef war wegen Vorwürfen um ein antisemitisches Flugblatt aus den 1980er Jahren in die Kritik geraten.

Lucha sagte, er schätze Gesundheitsminister-Kollege Hoch aus Rheinland-Pfalz persönlich sehr. Dennoch sei das Fernbleiben der Konferenz nicht der richtige Schritt, auch wenn die "Causa Aiwanger außerordentlich belastend" sei.

"Die Causa Aiwanger steht nicht auf der Tagesordnung"

Die "Debatte Aiwanger" müsse zunächst in Bayern geführt werden. Zudem seien die zu besprechenden Themen sehr bedeutend, so Lucha. Daher geht der baden-württembergische Gesundsheitsminister auch davon aus, dass bei der Konferenz "themenspezifisch" gearbeitet wird: "Die Causa Aiwanger steht nicht auf der Tagesordnung."

Ob Lucha in seiner Funktion als Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz der Länder Aiwanger hinter verschlossener Türe auf das Flugblatt ansprechen wird, wollte er auf SWR-Nachfrage nicht sagen.

Versorgung mit Medikamenten für Winter sicherstellen

Mit der "Südschienenkonferenz" wollen die Wirtschafts- und Gesundheitsminister aus Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen die Versorgung mit Arzneimitteln und Medizinprodukten für den kommenden Winter sicherstellen. Vergangenen Winter waren vor allem Fiebersäfte und Antibiotika für Kinder in vielen Apotheken knapp.