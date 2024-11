Das Versteck war gut, aber nicht gut genug: Der Zoll hat einen Mann erwischt, der Drogen an intimer Stelle mit nach Frankreich nehmen wollte.

Mit Drogen in der Unterhose wurde ein 39-jähriger Mann am Grenzübergang Hartheim am Rhein (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) vom Zoll erwischt. Der Autofahrer wollte 30 Gramm Amphetamin auf diese Weise mit nach Frankreich nehmen, teilte das Hauptzollamt Lörrach am Dienstag mit.

Demnach zeigten der 39-Jährige und sein 28-jähriger Beifahrer während der Zollkontrolle in der vergangenen Woche zunehmende Anzeichen von Nervosität. Stutzig wurden die Beamten, als sie in der Türablage des Autos eine bereits benutzte Glaspfeife und sogenannte Longpapers entdeckten. Beide Utensilien dienen in der Regel für den Konsum von Drogen.

Ermittlungen wegen Fahrens unter Drogeneinfluss

Eine körperliche Durchsuchung brachte dann in der Unterhose des Fahrers das weiße Pulver zutage. Der Mann räumte laut Zoll ein, dass es sich um Amphetamin handle. Ein knappes halbes Gramm davon entdeckten die Beamten auch im Geldbeutel des Beifahrers.

Ein Schnelltest beim Fahrer ergab außerdem, dass er kurz zuvor Amphetamin, Crystal Meth und weitere Substanzen konsumiert hatte. Auf die beiden kommt nun ein Strafverfahren zu wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Gegen den Älteren wird zudem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.