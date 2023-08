Wolfswelpe im Schwarzwald - so geht es den Landwirten

per Mail teilen

Nun steht fest. Das erste Wolfsrudel wurde hier im Südschwarzwald gesichtet. Ein Wolfswelpe tapselte in der Gemeinde Schluchsee hinter einem erwachsenen Wolf her und wurde von der Fotofalle abgelichtet.

Die Aufregung hier in der Region ist jetzt wieder groß. Die einen freuen sich über den süßen Welpen, andere aber ganz und gar nicht, denn die Folgen für die Nutztierhalter könnten verheerend sein. David Zastrow berichtet.