Nach Rissen im Schwarzwald: Wolfsrudel am Schluchsee ist "angezählt"

Sie haben mehrfach Nutztiere getötet, bald könnte ihr eigenes Leben bedroht sein: Die Wölfe am Schluchsee könnten zum Abschuss freigegeben werden, wenn ein weiterer Riss folgt.

Das Rudel vom Schluchsee (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat wieder zugeschlagen. Zwei Rinder, die im November bei Bernau gerissen wurden, gehen auf das Konto des Rudels. Welches der Tiere aus dem Familienverband die beiden elf und zwölf Monate alten Rinder gerissen hat, ist unklar. Deshalb ist laut Umweltministerium Baden-Württemberg nun das gesamte Rudel "angezählt".

Alle Tiere haben an Kadavern gefressen

Genproben haben ergeben, dass sowohl die Elterntiere als auch das Jungtier an den Kadavern gefressen haben. Das macht es schwierig zu klären, welches Tier für den Tod der Rinder verantwortlich ist. "Deshalb wurde das gesamte Rudel angezählt", so das Umweltministerium in einer schriftlichen Stellungnahme auf SWR-Anfrage.

Erst im Frühjahr hat Baden-Württemberg ein neues Wolfsmanagement eingeführt. Grundlage dafür ist das Bundesnaturschutzgesetz. Das regelt grundsätzlich, dass Wölfe zum Abschuss freigegeben werden können, wenn sie trotz Herdenschutz in zeitlicher und räumlicher Nähe wiederholt Nutztiere reißen. Laut Umweltministerium muss relativ sicher auf weitere Risse in der Zukunft geschlossen werden können. Es gibt aber keinen pauschalen Maßstab dafür. Jeder Fall wird einzeln bewertet.

Abschuss nach dem nächsten Riss?

Gut unterrichtete Quellen gehen davon aus, dass ein Abschuss des Schluchsee-Rudels beziehungsweise einzelner Tiere des Rudels gefordert werden könnte, wenn innerhalb der nächsten acht Wochen wieder ein Riss von Nutztieren in der Region rund um den Schluchsee geschieht - und Tiere des Rudels daran beteiligt sind.

Auch das Ministerium schreibt zu einem möglichen Abschuss von Tieren des Schluchsee-Rudels, dass es zunächst zu einem weiteren Riss in engem räumlichen und zeitlichen Zusammenhang kommen müsse. Die Wölfe müssten dabei den Herdenschutz überwinden. "Welcher Wolf oder welche Wölfe dann angezählt werden, hängt vom jeweiligen Ergebnis der genetischen Untersuchungen ab und kann vorab nicht beurteilt werden", heißt es in der Stellungnahme des Umweltministeriums.

Kritiker fürchten erneute Ausrottung

Kritiker weisen darauf hin, dass das aktuelle Wolfsmanagement in Baden-Württemberg erneut zur Ausrottung des Wolfes führen könnte, da es nur sehr wenige Wölfe gibt. Der Bestand sei also bei weitem nicht gesichert, so wie es in der Berner Konvention und in der EU-Richtlinie "Natura 2000" verlangt wird.