Für Reisende mit Behinderung ist der Hauptbahnhof in Freiburg im wahrsten Sinne des Wortes Endstation. Denn: Die Aufzüge zu Gleis 1, 2 und 3 funktionieren nicht. Wer dort ankommt oder abfahren möchte, sollte viel Zeit einplanen. Und mit viel Zeit meine ich anderthalb Stunden vor Abreise. Für Eltern mit Kinderwagen oder Fahrradfahrende ist das jedes Mal ein Ärgernis. Aber für Menschen mit Behinderungen ein Grund, gar nicht erst die Reise anzutreten. Inklusion sieht anders aus.

Mein Kollege David Zastrow hat für die SWR-Landeschau seinen Bekannten begleitet, der im Rollstuhl sitzt. Seine Odyssee zum Gleis 2 seht ihr hier:

Seit über zehn Jahren kämpfen Menschen mit und ohne Behinderung in Freiburg dafür, die Situation zu ändern. Gernot Wolfgang vom Verein "Freiburg für alle" ist einer von ihnen. Er und viele Betroffene sind frustriert, erzählt er mir, und fühlen sich nicht gehört. Immerhin soll ab der kommenden Woche wieder der Aufzug auf Gleis 2 und 3 funktionieren. Und ab 2024, laut Deutsche Bahn, sollen auch alle Aufzüge saniert sein.

In der vergangenen Woche sollen an mehreren Orten in Südbaden Unbekannte Kinder auf dem Schulweg angesprochen haben. Meine Kollegin Nadine Zeller hat mit vielen Eltern gesprochen, die sehr besorgt sind. Nachvollziehbar. Die Polizei Freiburg warnt aber vor Panikmache. In der Vergangenheit haben sich ähnliche Schilderungen als nicht haltbar erwiesen, sagt Polizeisprecherin Laura Riske. Auch wird wohl derzeit bei WhatsApp ein Phantomfoto von einem möglichen Täter verbreitet. Das sei allerdings ein Bild aus einem anderen, alten Fall. Was aber sicherlich nicht schaden kann: Kinder für solche Situationen zu sensibilisieren. Ich habe mich dazu mit Nils Vogelsang von der Fachstelle gegen sexuellen Missbrauch unterhalten.

Er sagt: "Es sollte nicht darum gehen, Kindern Angst zu machen vor Dingen, die eventuell passieren könnten. Sondern es geht darum, ihnen etwas zu erlauben: Wenn dich jemand anspricht und du magst es nicht, dann darfst du einfach weitergehen." Auch von der Polizei gibt es Tipps.

Der SC Freiburg spielt am kommenden Mittwoch bei Juventus Turin in der Europa League. Losglück - sagen viele Fans, haben sich auf ein Ticket für das Spiel beworben und: Lospech gehabt. Laut SC Freiburg wollten 28.000 SC-Fans eine Karte. Von Juventus Turin bekommt der SC allerdings gerade mal 2.100 Karten zur Verfügung gestellt. Bei über 41.000 Plätze im Juventus-Stadion ist das doch ziemlich wenig. Auch meine Kollegin und SC-Fan Isabell Fricker war im Ticket-Lostopf und ist leer ausgegangen. Jetzt werden viele Fans kreativ: In einer Facebook-Gruppe wird schon überlegt, ob nicht eine Blitzhochzeit mit einem Juve-Mitglied eine mögliche Lösung sein könnte. Andere haben einfach selbst die Juve-Mitgliedschaft für ein Jahr beantragt und so ein Ticket bekommen. Isabell will übrigens trotzdem nach Turin fahren, auch ohne Karte, und erwartet eine "rot-weiße" Turiner Innenstadt.

Aber wieder zurück zum Sportlichen: Ich tippe auf einen 1:2 Sieg vom SC in Turin, weil: souveräner Gruppensieg von Freiburg und schwächelnde Turiner. Aber was weiß ich schon? Stimmt ab:

