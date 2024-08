per Mail teilen

In St. Blasien knattern die Motorsägen: An verschiedenen Plätzen im Ort arbeiten Holzbildhauerinnen und Holzbildhauer - und lassen andere an ihrer Kunst teilhaben.

St. Blasien im Kreis Waldshut ist diese Woche wieder ein großes Atelier unter freiem Himmel. Im Stadtgebiet verteilt, unter einfachen Pavillons vor Regen und Sonne geschützt, arbeiten 13 Künstlerinnen und Künstler an ihren Holzskulpturen. Sie sägen, klopfen, schnitzen, schmirgeln und malen – bis am Ende ein fertiges Kunstwerk vor ihnen steht. Und die Holzbildhauer-Arbeiten werden am Sonntag dann öffentlich versteigert.

Künstlerinnen und Künstler aus acht Ländern in action

Christel Andrea Steier hatte im Gegensatz zu ihren Künstlerkolleginnen und -kollegen keinen weiten Anfahrtsweg. Sie ist aus Bernau im Schwarzwald (Landkreis Waldshut) und in St. Blasien als Holzbildhauerin dabei. Draußen, in der Nähe des Doms, legt sie die Motorsäge an einen Holzstamm. Mit lautem Getöse schneidet sie spiralförmig rundum Holz heraus.

Die Künstlerin ist in diesem Jahr auch Mitglied der Jury des 27. Holzbildhauer-Symposiums in St. Blasien. Aus diesem Grund kennt sie schon alle eingereichten Entwürfe und freut sich, die verschiedenen Arbeiten zu sehen: "Jedes Jahr sind neue Künstler dabei. In diesem Jahr gibt es eine abstrakte Arbeit, auf die ich schon gespannt bin", verrät sie.

Austausch untereinander ist wichtig

Nicht nur die Besucherinnen und Besucher schauen gerne zu, wie die Skulpturen langsam aus dem Holz herausgeschält werden und nach und nach an Form gewinnen. Auch die Künstlerinnen und Künstler tauschen sich gern untereinander aus und lernen voneinander.

Somen Debnath, aus dem indischen Tripura, ist zum ersten Mal in St. Blasien dabei. SWR

Indischer Künstler freut sich, in Sankt Blasien dabei zu sein

Erstmals ist auch ein Künstler aus Indien dabei. Somen Debnath aus dem indischen Tripura freut sich sehr, dass er teilnehmen kann. Auf Englisch erzählt er, dass er sich früher schon einmal beworben hatte. Jetzt sei er glücklich, es geschafft zu haben und in St. Blasien mit dabei sein zu dürfen.

Kein übergeordnetes Thema - unbegrenzte Kreativität

Ein spezielles Thema für das Holzbildhauer-Symposium gab es nicht. Jeder Künstler konnte sich ohne Vorgaben mit einem Entwurf bewerben – entsprechend groß ist die Bandbreite der Arbeiten. Bei Lara Steffe aus Italien beispielsweise soll ein Mädchen den Stamm erklimmen, während beim Argentinier Fabian Rucco viele Figuren den Stamm tragen. Annegret Kalvelage wird aus dem Baumstamm einen Astronauten herausarbeiten und Jörg Herz möchte am Ende eine Schnorchlerin aus Holz präsentieren.

Versteigerung der Holzbildhauer-Arbeiten am Sonntag

Das Bildhauer-Symposium in St. Blasien dauert insgesamt eine Woche. Spätestens fertig müssen die Arbeiten am Sonntag sein. Dann werden sie öffentlich versteigert. Die Versteigerung beginnt um 15 Uhr auf dem Domplatz. Besucherinnen und Besucher haben jedoch schon ab 11:30 Uhr die Möglichkeit, beim verkaufsoffenen Sonntag durch die Stadt oder über den Kunsthandwerkermarkt zu bummeln.