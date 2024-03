Bahnstreik und Flugchaos, viele Hindernisse auf dem Weg von London nach Freiburg. Aber was ein echter Fan ist, trotzt allen Widrigkeiten und schlägt sich durch. Oder?

Anpfiff des Europa-League-Spiels ist um 21 Uhr und nicht nur die Freiburg-Fans sind schon ganz hibbelig. Auch die Fans des Londoner Clubs West Ham United brauchen erstmal ein Enstpannungs-Bierchen. Alle Gästekarten sind verkauft, 2.200 West-Ham-Fans müssten heute abend in Freiburg sein. Aber haben es alle geschafft, obwohl die Bahn streikt und viele Flüge gestrichen wurden?

Sitzt der Song? Fans von West Ham United proben schonmal in der Fußgängerzone von Freiburg. SWR

John und seine Kumpels schlendern durch die Innenstadt und üben schonmal ein paar Songs für heute abend. Überall sieht man Gruppen von Männern, die englisch sprechen. Gerne stellen sie sich in Pose, die gekreuzten Arme vor der Brust. Sie symbolisieren die Hämmer, die auch im Wappen des Clubs zu sehen sind - was an die Industriegeschichte des Region erinnert. Harte Jungs also.

Mit gekreuzten Armen vor dem SC-Fanshop in Freiburg: viele Fans sind schon einen Tag vorher angereist. SWR

Viele West-Ham-Fans sind schon seit gestern in der Stadt

Seit heute morgen streikt das Sicherheitspersonal am Flughafen Frankfurt. Was für ein Glück für die Fans aus London, die schon gestern angereist sind! Zumindest die, die in Frankfurt gelandet sind. Der Flughafen Stuttgart dagegen wird nicht bestreikt. Eine Gruppe von Männern ist dorthin geflogen und hatte sich schon vorher einen Mietwagen reserviert - war also bestens auch auf den Bahnstreik vorbereitet. Morgen wollen sich die West-Ham-Fans, hoffentlich nüchtern, wieder auf den gleichen Weg zurück machen. Andere sind in Zürich gelandet und dann mit dem Bus weiter nach Freiburg. Merke: viele Wege führen zum Fußballglück.

Streik am Flughafen Frankfurt

Allerdings haben die Männer aus London, die es nach Freiburg geschafft haben, auch Freunde, die Karten haben und nun das Spiel zuhause im TV gucken müssen. Es sind vor allem die Fans, die heute über den Frankfurter Flughafen anreisen wollten. Ungefähr zwei Drittel der Flüge aus London wurden wegen des Streiks gestrichen. Die Flüge zum Euroairport nach Basel dagegen kamen pünktlich an. Zwischen 10 und 11 Uhr landeten vier Maschinen. Von dort bis nach Freiburg ging es dann entweder mit dem Bus - oder in einem der wenigen Züge, die trotz Bahnstreiks fuhren. Streik in Deutschland? Wir kennen das inzwischen gut, aber der englische Trainer offenbar noch nicht.

Ich war etwas überrascht, das hätte ich von Deutschland nicht erwartet, ich dachte, das gibt es nur in England.

Und zurück?

Morgen wird es vor allem für die Fans spannend, die ab Frankfurt zurück fliegen wollen. Dort streikt das Sicherheitspersonal bis Samstagmorgen um sieben Uhr.

Etwa 2.000 West-Ham-Fans sind nach Freiburg gekommen - unter nicht immer einfachen Bedingungen. SWR Chris Libuda

Da hilft nur eins: schnell eine Lösung finden. Ein Fan hat einen Last-Minute Flug ab Basel bekommen - allerdings in den Norden von England. Wie er dann heim komme? Das werden wir sehen, sagt er und lacht. Wer es bis nach Freiburg geschafft hat trotz Streiks bei Bahn und am Flughafen, der kommt auch wieder zurück!