Der SC Freiburg steht wie in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Europa League. Dort treffen die Breisgauer auf West Ham United. Das ergab die Auslosung in Nyon.

Nach dem denkwürdigen Sieg gegen den RC Lens fordert die Mannschaft von Trainer Christian Streich nun den Premier-League-Klub. Das Achtelfinale wird am 7. und am 14. März ausgespielt. Das Finale steigt am 22. Mai in Dublin.

Freiburg und West Ham waren bereits in der Gruppenphase aufeinander getroffen. Dort hatten die Breisgauer jeweils verloren. Einem 1:2 im Hinspiel folgte ein 0:2 im Rückspiel. Im Achtelfinale hat der Sport-Club - ebenfalls wie in der Gruppenphase - zunächst Heimrecht.

Für Freiburgs Kapitän Christian Günter ist es "irgendwie doof, dass man schon im Achtelfinale wieder gegen den Gruppengegner kommen kann. Man hat schon gemerkt, dass sich einige bei uns aufgeregt haben", sagte er. Freiburg könne aber "mit breiter Brust hinfahren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass wir weiterkommen."

Im letzten Jahr war im Achtelfinale Schluss

Schon im Vorjahr hatte der Sport-Club die Runde der letzten 16 erreicht. Gegen den italienischen Rekordmeister Juventus Turin hatten sich die Freiburger wacker geschlagen, aber letztlich den Kürzeren gezogen.