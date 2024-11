SC Freiburg plant Premierensieg bei Union - Trainer Schuster: "Liebe diese Spiele"

Bundesligist SC Freiburg hat noch nie ein Punktspiel bei Union Berlin gewonnen. Das soll sich am Freitagabend an der Alten Försterei ändern.

SC-Trainer Julian Schuster geht euphorisch in das Freitagabendspiel der Bundesliga bei Union Berlin. "Ich liebe diese Spiele, das ist vergleichbar mit Pokalabenden", sagte der Freiburger Trainer vor der Partie im Stadion An der Alten Försterei (20:30 Uhr im Liveticker und Audiostream auf sportschau.de). "Da brauche ich als Spieler niemanden, der mich motiviert."

Union mit hoher Intensität Allerdings haben die Breisgauer noch nie ein Punktspiel als Gast von Union gewonnen - weder als Erst- noch als Zweitligist. Das soll sich nun ändern.

Schuster erwartet leidenschaftliche Unioner

Schuster warnte seine Profis jedoch vor der hohen Intensität, mit der Union gerade im eigenen Stadion auftritt. "Sie haben eine enorme Geschlossenheit und verteidigen sehr leidenschaftlich", sagte er. Zudem verfüge der Tabellensiebte, der mit 15 Punkten einen Zähler hinter dem Sechsten Freiburg steht, über ein gutes Umschaltspiel.

Sein Team müsse in Berlin wieder an die Intensität aus der Vorwoche vom 0:0 gegen Mainz "anknüpfen", so der SC-Trainer. Um auch offensiv wieder erfolgreich zu sein, brauche es mehr "Präzision. Wir brauchen klare Pässe in der richtigen Schärfe und in der richtigen Richtung. Dann ist es auch möglich, sich gegen gut stehende Mannschaften Chancen herauszuspielen."

Schuster muss in Berlin weiterhin auf Verteidiger Manuel Gulde und Mittelfeldspieler Merlin Röhl verzichten, die nach Verletzungen noch im Aufbautraining sind. Abwehrspieler Jordy Makengo ist nach muskulären Problemen wieder dabei.