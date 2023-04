per Mail teilen

Wann drohen rund um Waldshut, Villingen-Schwenningen oder Freiburg Änderungen im Bahnverkehr. Eine Übersicht über die wichtigsten Baustellen und Sperrungen bis zu den Sommerferien.

In ganz Südbaden kommt es aktuell aufgrund von Bauarbeiten oder Wartungsmaßnahmen an den Gleisen zu Zugausfällen, Schienenersatzverkehr und Verspätungen. Bahnfahrende sollten sich vor der Reise über Ausfälle auf ihrer Strecke informieren.

An fünf Nächten im April und Mai kommt es zu S-Bahn-Ausfällen oder Schienenersatzverkehr zwischen Breisach (Landkreis Emmendingen) und Seebrugg (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald). Oftmals sind nur Teilabschnitte der Strecke betroffen, wie Gottenheim - Endingen am Kaisersuhl oder Breisach - Freiburg-Littenweiler. Die jeweiligen Ausfallzeiten in diesem Zeitraum variieren zwischen 21 Uhr nachts und 6 Uhr morgens. Genauere Informationen gibt es auf der Seite der Deutschen Bahn.

Auch auf der Strecke zwischen Offenburg und Basel wird es im April und Mai Zugausfälle und Ersatzverkehr geben. Die Zeiten der Zugausfälle liegen nachts zwischen 21 Uhr und 6.30 Uhr morgens. Zum Beispiel werden am Wochenende vom 13./14. Mai einige Züge der Linie RE 7 (Karlsruhe – Basel), RB 26 (Offenburg – Freiburg) und RB 27 (Freiburg – Basel/Neuenburg) ausfallen. Es wird in verschiedenen Abschnitten zwischen Offenburg und Neuenburg (Baden)/Basel Bad Bahnhof zu Schienenersatzverkehr mit Bussen und geänderten Abfahrtszeiten kommen.

Im Zeitraum vom 1. April bis zum 29. Oktober ist ein Schienenersatzverkehr zwischen Waldshut und Koblenz (Kanton Aargau) eingerichtet. Grund dafür ist die Brückensanierung der 1859 erbauten Eisenbahnbrücke. Sie gilt als herausragendes Baudenkmal: Die erste Brücke, die unterhalb des Bodensees den Rhein überspannte. Der deutsche Teil der Brücke ist zudem in der Denkmalliste des Landes aufgeführt und genießt damit einen besonderen Schutz vor baulichen Veränderungen. Betreiber ist die Schweizer Bundesbahn (SBB).

Die parallel zu der Eisenbahnbrücke über den Rhein verlaufende Autobahnbrücke ist seit Jahren überlastet. Das sogt vor allem in den Stoßzeiten für Staus, die nun auch den Schienenersatzverkehr mit Bussen betreffen und für Verzögerungen sorgen. Die SBB versicherte auf Rückfrage des SWR, dass dennoch gut laufe. Die Ausfuhrkassenzettel für die Rückerstattung der deutschen Mehrwertsteuer werde auch weiterhin im Bahnhof abgestempelt.

Vom 21. April bis 22. Mai enden die Zugverbindungen zwischen Basel (Kanton Basel-Stadt) und Schaffhausen (Kanton Schaffhausen) bereits in Waldshut, Lauchringen oder Erzingen (Landkreis Waldshut-Tiengen). Auf dem restlichen Stück zwischen Lauchringen und Schaffhausen werden Busse eingesetzt. Fahrgäste können von hier aus auch direkt die Schweizer S-Bahnen von Schaffhausen in Richtung Singen nutzen. Grund für die Unterbrechungen auf der Strecke ist die Elektrifizierung und der zweigleisige Ausbau der Strecke. Bisher fahren auf der Strecke immer noch alte Dieselloks.

IMAGO IMAGO / Jan Huebner



Auf einem Teilabschnitt der berühmten Schwarzwaldbahnstrecke von Karlsruhe (Landkreis Karlsruhe) nach Konstanz (Landkreis Konstanz) kommt es zwischen dem 17. April und 11. Mai zu Schienenersatzverkehr und veränderten Fahrzeiten. Grund dafür ist der Ausbau der Gleise. Betroffen ist der Streckenabschnitt zwischen Hausach (Ortenaukreis)/Triberg (Schwarzwald-Baar-Kreis) und Villingen/Donaueschingen (Schwarzwald-Baar-Kreis). Die Züge der Linie werden zwischen Triberg und Villingen/Donaueschingen durch Busse ersetzt, die Fahrzeiten der Busse können von denen der Bahnen abweichen. Teilweise werden die Fahrzeiten an den Schienenersatzverkehr angepasst. Zu beachten sei, dass die Haltestellen des Schienenersatzverkehrs nicht immer direkt an den jeweiligen Bahnhöfen liegen.

Auf der Gäubahnstrecke RE 14/RE 14 a im Abschnitt zwischen Sulz am Neckar (Landkreis Rottweil) und Konstanz (Landkreis Konstanz) kommt es immer wieder zu Zugausfällen, Schienenersatzverkehr und Fahrzeitänderungen einzelner Züge. Grund seien Schienenschleifarbeiten auf dem Abschnitt. Betroffen sind der 17. und 24. April, sowie der 2. und 8. Mai jeweils im Zeitraum zwischen 1 Uhr - 6.05 Uhr morgens. Außerdem gibt es am 21./22. April nachts Schienenersatzverkehr zwischen Sulz am Neckar und Rottweil. Durch den Schienenersatzverkehr verschieben sich die Ankunftszeiten. Auch hier gilt es die Abfahrtsorte

zu beachten.