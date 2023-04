per Mail teilen

Ab Freitag ist die Strecke zwischen Tübingen und Stuttgart fünf Tage lang gesperrt. Grund sind laut Bahn Kabelarbeiten bei Stuttgart. Kritiker wollen gegen die Vollsperrung vorgehen.

Im Stuttgarter Bahnnetz fallen ab Freitag knapp eine Woche lang mehrere Verbindungen aus, betroffen sind auch die Züge der Südwestdeutschen Landesverkehrs-GmbH (SWEG) zwischen Tübingen und Stuttgart. Vom 21. bis 26. April ist die Strecke vollständig gesperrt, danach fahren die Züge bis 12. Mai mit leichten Verspätungen. Bis Ende Juli sei mit weiteren Beeinträchtigungen und Sperrungen zu rechnen, Genaueres werde aber noch bekanntgegeben, sagte eine SWEG-Sprecherin dem SWR. Die Deutsche Bahn will in der Region Stuttgart den ersten digital gesteuerten Schienenknoten Deutschlands bauen - dafür sind monatelange Arbeiten nötig.

Ärger und Protest bei vielen Bahnkunden

Für viele Pendlerinnen und Pendler sind die kurzfristig angekündigten Streckensperrungen ein Schock. Erst über die Osterferien war die Strecke Tübingen-Stuttgart wegen Bauarbeiten der Erms-Neckar-Bahn AG (ENAG) rund um Metzingen über zwei Wochen lang gesperrt gewesen. Am Stuttgarter Hauptbahnhof und in Bad Cannstatt demonstrierten vergangenen Freitag mehrere hundert Menschen gegen die Streckensperrungen im Stuttgarter Netz.

Aktionsbündnis ist gegen Vollsperrung

Ein Aktionsbündnis kritisiert die Pläne der Bahn, darunter auch der Deutsche Bahnkundenverband. Man würde die Fahrgäste auf lange Sicht vergraulen, so der Landesvorsitzende Roland Morlock. Außerdem seien Vollsperrungen nicht notwendig:

Man muss nicht alle Gleise sperren, wenn man nur an einem arbeitet.

Der Deutsche Bahnkundenverband schlägt vor, die Kabelarbeiten in verkehrsarmen Zeiten durchzuführen und mit Teilsperrungen zu arbeiten. Das würde aber länger dauern und mehr kosten, so Roland Morlock. Der Bahnkundenverband habe sich mehrmals ans Eisenbahnbundesamt gewandt und will auch weiter gegen die angekündigten Vollsperrungen vorgehen.

Deutsche Bahn verspricht Entschädigungen

Die kurzfristig angekündigten Sperrungen versucht die Deutsche Bahn mit einer Sonderaktion wiedergutzumachen: Abonnenten und Inhaber von Jahrestickets des S-Bahn- und Regionalverkehrs sowie des VVS erhalten eine einmalige Entschädigung in Höhe von 49 Euro. JugendTicketBW-Abonnenten und StudiTicket-Inhaber erhalten einmalig 31 Euro. Die betroffenen Kundinnen und Kunden sollen laut Bahn automatisch durch das Kundencenter informiert werden.