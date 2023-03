Kreistag Rottweil fordert direkte Anbindung an Stuttgart

Die Gäubahn hört künftig in Vaihingen auf, weil die Trasseneinfahrt in den Stuttgarter Hauptbahnhof abgebaut wird. Der Kreistag Rottweil wehrt sich nun dagegen.

Der Kreistag Rottweil ist gegen die Pläne der Bahn, die Gäubahn ab 2025 in Vaihingen enden zu lassen. Das Gremium hat einstimmig eine Resolution beschlossen und fordert die Variante "S-Bahn" als umsteigefreie Verbindung von Singen bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof.

Bahnreisende müssen bald in Vaihingen umsteigen

Das Projekt Stuttgart 21 sieht vor, dass Ende 2025 der neue Hauptbahnhof in Stuttgart als Durchgangsbahnhof in Betrieb geht und der heutige Kopfbahnhof seine Funktion verliert. Damit wird die bisherige Gäubahn-Trasseneinfahrt in den Bahnhof stillgelegt werden. Die künftige Anbindung der Gäubahn über den Flughafen ist aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht fertig. Die Folge: Bahnreisende aus Richtung Singen müssen in Stuttgart-Vaihingen umsteigen, um Stuttgart zu erreichen. Dieser Umstand könnte laut Bahn mindestens sieben Jahre lang dauern.

Kreistag Rottweil: Anbindung über S-Bahn

Eine solche Kappung wollen die Gäubahn-Anlieger nicht akzeptieren. Es bestehe das Risiko, beim Umstieg Anschlüsse zu verpassen. Daher sollte ein Faktencheck zusammen mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg, der Deutschen Bahn, des Verbands Region Stuttgart und der Landeshauptstadt Stuttgart sowie des Interessenverbands Gäu-Neckar-Bodenseebahn (IV GNBB) die Frage klären, wie eine möglichst direkte Anbindung der Gäubahn in das Stuttgarter Zentrum erreicht werden kann, ohne andere Verbindungen zu schwächen. So wurden Möglichkeiten untersucht, wie eine direkte Anbindung des Hauptbahnhofs über die S-Bahn-Stammstrecke oder eine umstiegsfreie Fernzüge-Trasse über die S-Bahngleise bzw. ob die S-Bahnfahrten in Richtung Süden erweitert werden können.