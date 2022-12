Weibliche Leiche in Rottweil entdeckt

Auf einem Privatgrundstück in Rottweil ist eine Leiche gefunden worden. Möglicherweise handelt es sich um eine vermisste 57-Jährige, wie die Polizei mitteilte.

Die Polizei hat in Rottweil eine Frauenleiche auf einem Privatgrundstück entdeckt. Wie die Polizei in Konstanz am Donnerstag mitteilte, ging dem Leichenfund eine Vermisstenanzeige voraus. Demnach war eine 57 Jahre alte Frau am Sonntagnachmittag von Arbeitskollegen als vermisst gemeldet worden.

Ermittlungen, ob es sich um vermisste Frau handelt

Im Zuge der Ermittlungen wurde der weibliche Leichnam nun auf dem Grundstück gefunden. Nähere Angaben zu den Umständen des Funds könne die Polizei wegen laufender Ermittlungen derzeit nicht machen, sagte eine Sprecherin. Ob es sich bei der Leiche um die vermisste 57-jährige Frau handelt, wird ermittelt.