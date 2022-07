Zwei tote Frauen in Offenburg gefunden - Polizei nimmt Verdächtige fest

In einem Zimmer in einer Unterkunft in Offenburg sind am Samstag zwei tote Frauen entdeckt worden. Die Polizei geht von einem Verbrechen aus.

Polizeibeamte nahmen eine Tatverdächtige von Mitte 40 fest. Die Frau habe gegen 12.15 Uhr selbst den Notruf abgesetzt und über die Tat informiert, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Gegen sie sei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet worden. Identität der Toten unklar Die Polizei fand die beiden Leichen im Zimmer der Frau, wie ein Sprecher weiter mitteilte. Sie seien offenbar erstochen worden. Die Identität der Toten war zunächst unklar. "Sie werden nach derzeitigem Kenntnisstand dem familiären Umfeld der Frau zugerechnet", so der Polizeisprecher. Dort liege vermutlich auch das Motiv für die Tat. Die Verdächtige habe sich ohne Widerstand festnehmen lassen. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob sie einen Haftbefehl beantragt.