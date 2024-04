Auto überschlägt sich auf der L 422 bei Dunningen

per Mail teilen

Bei Dunningen (Kreis Rottweil) hat sich am Sonntagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Autofahrer kam in einer Kurve von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich.

Vier Autoinsassen sind im Kreis Rottweil bei einer Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden, wie die Polizei Konstanz am Sonntagnachmittag mitteilte. Sie seien auf der Landstraße 422 bei Dunningen unterwegs gewesen, als sie in einer Kurve von der Fahrbahn abkamen, sich überschlugen und auf dem Dach liegenblieben.

Polizei: Zustand der Autoinsassen bislang stabil

Die drei Mitfahrer wurden aus dem Auto geschleudert. Der 22 Jahre alte Fahrer wurde verletzt aus dem Auto geholt, so die Polizei. Alle vier Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Ihr Zustand sei bislang jedoch stabil.

Ihre Personalien ließen sich erst nicht vollständig klären, weil es sich um ein im Ausland zugelassenes Auto handelte und auch die Insassen aus dem Ausland stammten. Die Ursache war zunächst unklar. Die Polizei schloss aber eine Fremdbeteiligung aus. Zwischenzeitlich war die L422 für anderthalb Stunden voll gesperrt.