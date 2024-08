Veränderungen im Freiburger Drogenkonzept

Vor allem der Lärm und das Belagern von Hauseingängen in der Nähe des Colombiparks haben zu Unmut geführt. Die Stadt habe nun erkannt, dass sich die Situation sowohl für die Nachbarn als auch für die suchtkranken Menschen verbessern muss, heißt es in einer Mitteilung aus dem Freiburger Rathaus. Bis Mitte September sollen deshalb mehrere Maßnahmen umgesetzt werden. Mit einer zusätzlichen rund um die Uhr geöffneten Aufenthaltsfläche an der Stefan-Meier-Straße will man den Platz am Colombipark entlasten. Dort sollen keine Nachbarn betroffen sein. Außerdem sollen am ursprünglichen Platz die Öffnungszeiten von 22 auf 20 Uhr verkürzt werden, zusätzlich wird ein Sicherheitsdienst eingesetzt.