Umgestürzte Bäume, gesperrte Bahnstrecken, ein abgebrochenes Fest: Das Unwetter hat auch in Südbaden und in den Nachbarländern Spuren hinterlassen.

Eine Unwetterfront hat am Dienstagabend auch in Südbaden Bäume umstürzen und Keller vollaufen lassen. Die Freiburger Polizei sprach von rund 200 witterungsbedingten Einsätzen in der Region. Zwischen Himmelreich und Hinterzarten (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) stürzte ein Baum auf die Gleise der Höllentalbahn, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Die Strecke war am Mittwochmorgen stundenlang gesperrt, die Bahn setzte Ersatzbusse ein. Zudem stürzten Bauzäune, Absperrungen oder Gerüste um. Auch Autos wurden beschädigt. Von Verletzten oder Menschen in Gefahr sei bislang nichts bekannt, hieß es von der Polizei.

In Weil am Rhein (Landkreis Lörrach) stürzte durch den Sturm ein Baum auf ein Auto mit mehreren Insassen. Verletzt wurde niemand. Die Weiler Feuerwehr sprach von bisher rund 80 Einsätzen wegen umgestürzter Bäume, abgedeckter Dächer, umgeworfener Bauzäune und Gerüste. Mehrere Straßen waren am Morgen noch gesperrt.

Eindrücke von den Unwetterfolgen in der Region von den SWR-Reporterinnen und -Reportern:

In Freiburg musste das Weinfest wegen des Unwetters abgebrochen und der Münsterplatz geräumt werden. In Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) beschädigte ein sich lösendes Dach ein Auto. In Furtwangen im Schwarzwald bestand kurzzeitig die Sorge um eine etwa 70-köpfige Schülergruppe, die im Wald ihr Zeltlager aufgeschlagen hatte und zunächst nicht erreichbar war. Im Laufe des Abends konnte zu der Gruppe wieder Kontakt hergestellt werden: Alle waren wohlauf, nur ein Zelt fiel dem Sturm zum Opfer.

Das Freiburger Holbeinpferd schaut unter umgestürzten Bäumen hervor, überstand das Unwetter aber augenscheinlich unbeschadet. SWR Heidrun Schmid

Zehntausende Blitze in der Schweiz

Weite Teile Baden-Württembergs waren von dem Unwetter betroffen. Und auch in den Nachbarländern wütete das Gewitter. Die französische Bahn stellte auf einigen Strecken aus Sicherheitsgründen den Verkehr ein. Die Sturmböen erreichten eine Geschwindigkeit von bis zu 120 Stundenkilometern. Wetterdienste in der Schweiz meldeten bis zum Mittwochmorgen Zehntausende Blitze. SRF Meteo sprach von mehr als 70.000 Blitzen im ganzen Land, Meteonews Schweiz von mehr als 50.000. Im Kanton Freiburg wurde eine Frau vom Blitz getroffen und schwer verletzt. Nähere Umstände nannte die Polizei nicht. Mancherorts hagelte es heftig. Am Flughafen Zürich wurde am Dienstagabend aus Sicherheitsgründen die Abfertigung für rund eine Stunde unterbrochen. Chur im Kanton Graubünden meldete am Dienstag die höchste Temperatur des Jahres in der Schweiz: 37,6 Grad.

SWR-Reporter Freddy Kunzelmann berichtet in SWR4 Baden-Württemberg am Mittwochmorgen über die Folgen des Gewitters:

Bei der Berufsfeuerwehr im Kanton Basel-Stadt gingen am Dienstagabend innerhalb kurzer Zeit 135 Notrufe ein. Nach Angaben der Kantonspolizei löste ein Blitzeinschlag ein Feuer aus, außerdem gab es jede Mange abgedeckte Dächer, umgestürzte Bäume und blockierte Hochleitungen. Das Auto eines Fahrers in Riehen wurde unter einem Baum begraben. Es gab auch eine Meldung wegen eines Kajakfahrers, der auf dem Rhein in Not geraten sei. Die Einsatzkräfte seien ausgerückt, hätten aber keinen Menschen in Not finden können, hieß es von der Polizei.

