Was beim Ultra Bike Marathon in Kirchzarten an diesem Wochenende ansteht

Die härteste Strecke des Ultra Bike Marathons kostet auch den besten Mountainbiker viel Kraft. In diesem Jahr soll deshalb eine entspanntere Disziplin neues Publikum anlocken.

Rasend schnell stürzen sich die Radprofis und Hobbybiker die Schotterwege und steilen Abhänge hinab beim Black Forest Ultra Bike Marathon. Mitten durch den Schwarzwald führen die sechs Routen. Bereits zum 24. Mal findet das Sportevent in Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) statt. An diesem Wochenende ist es wieder so weit. In diesem Jahr gibt es eine neue Disziplin, die noch mehr Biker auf die Strecke bringen soll.

Renndirektor Sebastian Eckmann über das für ihn "besondere" Event:

Neu beim Ultra Bike Marathon: Gravel-Bikes

Neu dazugekommen sind die beiden Routen für Gravel-Bikes. Die Fahrräder sind eine Mischung aus Rennrad und Mountainbike. Sie eignen sich gut für die Wald- und Schotterwege, die die Fahrerinnen und Fahrer in dieser Disziplin zurücklegen. Eine kurze und eine lange Route stehen zur Auswahl. Im Gegensatz zu den restlichen Disziplinen sei die Gravel-Strecke aber nicht als Rennen angedacht, erklärt Veranstalterin Britta Schreiber. Mit verschiedenen "Genuss-Hotspots" wolle man eine neue Zielgruppe ansprechen, die ohne Wettkampfgedanken eine gemeinsame Strecke absolviert. Die Fahrerinnen und Fahrer legen dabei Pausen ein und werden unter anderem mit Kaffee, Zimtschnecken und Eis versorgt. Neben den Gravel-Strecken gibt es vier weitere Routen, die alle zwischen Kirchzarten, Todtnauberg und Hinterzarten verlaufen.

Titelverteidiger wieder am Start

Bei der Königsdisziplin am Wochenende, der "Ultra Route", wird es besonders anspruchsvoll: Insgesamt 3.550 Höhenmeter und 120 Kilometer Länge müssen die Biker hierbei überwinden. Da es sich bei dem Sportevent um ein UCI-Rennen handelt, also ein Rennen des Weltradsportverbands UCI, werden auch einige Radprofis an den Start gehen. Neben den Titelverteidigern des Vorjahrs, Casey South und Vera Looser, bestreiten in diesem Jahr deutlich weniger professionelle Fahrerinnen und Fahrer die Strecke durch den Hochschwarzwald: "Es fehlen leider einige Fahrer - auch lokale Größen", sagt Renndirektor Sebastian Eckmann.

Das liege zum einen an der deutschen Meisterschaft, die aufgrund von Hochwasser im bayerischen Austragungsort Obergessertshausen ausgefallen war, und nun am selben Wochenende nachgeholt werde. Zum anderen sei der Rennrad-Kalender mit den bevorstehenden Olympischen Spielen für die Sportlerinnen und Sportler besonders voll, weshalb einige Profis auf eine Teilnahme verzichteten, erklärt Eckmann. Bisher haben sich mehr als 3.000 Fahrerinnen und Fahrer angemeldet. Damit sei man mehr als zufrieden, sagt Sebastian Eckmann. Er rechnet außerdem mit rund 10.000 Gästen das ganze Wochenende über.

Bambini-Rennen und Fahrrad-Messe

Auch die jüngeren Radler können beim Bambini-Rennen oder den Youngster-Rennen am Wochenende an den Start gehen. Besonders das Bambini-Rennen am Freitagnachmittag sei jedes Jahr ein Highlight, sagt Veranstalterin Britta Schreiber. In dieser Disziplin können alle Kinder zwischen zwei und sieben Jahren mit dem Fahrrad oder dem Laufrad im Sportstadion in Kirchzarten eine Strecke von 400 Metern absolvieren.

Neben den Rennen können Besucherinnen und Besucher an allen drei Tagen die Fahrrad-Messe erkunden oder am Freitag mit der Freiburger Band Doc Brown den Abend ausklingen lassen.

Für Veranstalterin Britta Schreiber sei das Sportevent vor allem für Familien interessant:

Straßensperrung

Auch wenn die Mountainbike-Routen durch die Orte Kirchzarten, Hinterzarten und Todtnauberg führen, sollen die Hauptverkehrsstraßen nur für kürzere Zeit gesperrt sein. "Es muss niemand sein Auto stehen lassen wegen der Veranstaltung", sagt Eckmann. Das Sportevent läuft von Freitag bis Sonntag, der Höhepunkt ist traditionell der Sonntag mit vier Rennen. Anmeldungen für den Black Forest Ultra Bike Marathon sind noch bis Sonntagvormittag möglich.