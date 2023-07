per Mail teilen

Am Wochenende startet der 22. Black Forest Ultra Bike Marathon in Kirchzarten. Auf vier Strecken und etlichen Höhenmetern können Mountainbiker ihr Können unter Beweis stellen.

Bei dem diesjährigen Ultra Bike Marathon in Kirchzarten im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald sind zum Hauptrennen am Sonntag rund 1.800 Fahrer angemeldet. 300 bis 400 Kinder werden am Samstag das Kinderrennen bestreiten.

Vier Strecken und viele Höhenmeter

Vier Strecken stehen dabei zwischen Kirchzarten, Todtnauberg und Hinterzarten zur Verfügung. Die längste und schwierigste ist die Ultra Route mit 3.550 zu überwindenden Höhenmetern und 118 Kilometern Länge. Weitere Strecken sind die Marathonstrecke mit 71 Kilometern, der Speed Track mit 54 Kilometern und der Short Track mit 43 Kilometern Länge.

Mit Santha Zeiher vom Organisationsteam hat SWR4-Moderator Robert Wolf gesprochen.

Ein vielfältiges Programm bietet sich auch neben den Strecken rund um das Sportstadion in Kirchzarten. Der Mountainbike Marathon dauert von Freitag bis Sonntag. An allen drei Tagen können Besucherinnen und Besucher über die Bike-Messe schlendern. Am Freitagabend gibt es Live Musik auf der Biker-Party.

Profis und Hobbybiker mit am Start

Bei dem Bike Ultra handelt es sich außerdem um ein UCI- Rennen (Cycling World Championchip), das heißt, es fahren neben vielen Hobbybikern auch Profis mit.

Wasser für Sportler steht beim Ultra Bike Marathon bereit

Am Wochenende ist heißes Wetter vorausgesagt. Für die Organisatoren bedeutet dies vor allem auch gut ausgestattete Verpflegungsstellen und genügend Wasser für die Fahrerinnen und Fahrer bereit zu stellen.

"Mit ausreichend Wasser werden wir nachher alle wieder sicher ins Ziel bringen"

Aber auch auf die Umwelt wird geschaut, denn bei 118 Kilometer durch den Wald werden sich die Radsportlerinnen und Radsportler auch mal selbst verpflegen. Nach dem Rennen helfen Vereine und Freiwillige deshalb mit, sämtliche Strecken nochmals abzufahren und den Müll einzusammeln.