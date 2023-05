per Mail teilen

Mountainbiken gilt als Trendsport und die Saison ist in vollem Gange. Auch bei Kindern ist der Sport beliebt. Eine Übersicht darüber, welche Strecken es in der Region gibt.

Der Bikepark in Bad Wildbad (Kreis Calw) ist in die Mountainbike-Saison gestartet. Die Biker erwarten neben einem "Uphill-Trail" auch "Drop-Batterien" und einen "Bagjump", also ein Luftkissen, auf dem man mit dem Bike landen kann, nachdem man einen Trick probiert hat.

Vor Ort werden verschiedene Kurse angeboten und es gibt die Möglichkeit Mountainbikes auszuleihen. Die Preise für die Tickets beginnen für eine Halbtageskarte bei 24 Euro pro Person. Für Kinder gibt es eine Extra-Strecke.

In Bad Wildbad gibt es neben dem Adventure-Bikepark auch eine Tour durch das Enztal bis nach Enzklösterle. Die Strecke führt vom Hauptbahnhof in Bad Wildbad über den Aichelberg bis in die Ortsmitte von Enzklösterle und zum Naturschutzgebiet Hohlosee.

Auf einer Strecke von sechs Kilometern können Mountainbiker in Sasbachwalden auf ihre Kosten kommen. Der Alpirsbacher Schwarzwaldtrail gehört nach eigenen Angaben zu den längsten Abfahrtstrails in ganz Deutschland.

Die Mountainbike-Tour rund um Ettlingen gilt als anspruchsvoll. Vom höchsten Punkt der Stadt Ettlingen an der Carl-Schöpf-Hütte geht es abwärts ins Moosalbtal. Dort befindet sich auch der Tote-Mann-Trail zur Moosalb und der Strommasten-Downhill, der unterschiedliche Variationen für Einsteiger und Profis bereit hält.

Mountainbike auch bei Kindern beliebt

Mountainbiken ist auch bei Kindern sehr beliebt. Die U11-Kids des Mountainbike-Clubs in Karlsruhe trainieren regelmäßig in der Nähe des Wattkopfhügels zwischen Grünwettersbach und Ettlingen (Kreis Karlsruhe).

So trainieren die Kids des Mountainbike-Clubs in Karlsruhe: